Ngăn chặn búp bê Kuman Thong len lỏi vào học đường

Phản ánh đến đường dây nóng Báo SGGP, nhiều phụ huynh cho biết: Thời gian vừa qua, tại phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện tình trạng học sinh mua bán, thờ cúng búp bê Kuman Thong để cầu may mắn, học giỏi. Ban đầu chỉ là trò đùa xuất phát từ sự tò mò, nhưng dần dần nhiều em đã lập bàn thờ, đốt nhang, dâng bánh kẹo, thậm chí mang cả búp bê đến trường “chăm sóc”.

Câu chuyện trở nên nghiêm trọng khi một học sinh THCS ở phường Mũi Né thừa nhận đã mua hơn 20 búp bê qua mạng xã hội, giá 500.000-900.000 đồng/con, rồi bán lại cho bạn bè kiếm lời. “Trào lưu” nhanh chóng lan rộng trong nhóm học sinh. Không ít phụ huynh bàng hoàng khi phát hiện con đốt nhang, cúng bái trong phòng hoặc xin tiền mua “búp bê có linh hồn”.

Đây không phải lần đầu hiện tượng này xuất hiện. Trước đó, vào cuối năm 2024, tại TP Đà Nẵng cũng từng ghi nhận học sinh mua búp bê “thỉnh hồn”, cho “ăn” sữa, bánh, cầu thi cử thuận lợi. Điều đáng lo hơn là hoạt động buôn bán những vật phẩm gắn mác “tâm linh” trên mạng xã hội hiện rất khó kiểm soát. Chỉ vài cú nhấp chuột, học sinh có thể tiếp cận hàng trăm tài khoản quảng cáo búp bê Kuman Thong, bùa may mắn, vòng phong thủy… với những lời mời gọi như: “giúp học giỏi, đỗ đạt”, “bảo vệ khỏi tai nạn”, “hút tài lộc”. Những thông tin này không được kiểm chứng, nhưng lại dễ khiến trẻ tin theo.

Cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo, búp bê Kuman Thong có nguồn gốc từ Thái Lan, không phải món đồ chơi vô hại mà là một sản phẩm gắn liền với yếu tố mê tín, phản khoa học. Sự xâm nhập của nó vào học đường sẽ gây nhiều hệ lụy cho công tác giáo dục.

Sau những sự việc xảy ra, cơ quan công an đã kịp thời phối hợp nhà trường, phụ huynh tuyên truyền, giải thích cho các em hiểu rõ đây là hành vi mê tín, phản khoa học. Các học sinh đã nhận thức được sai lầm và cam kết từ bỏ. Song đây cũng là lời cảnh tỉnh để phụ huynh, nhà trường quan tâm hơn đến đời sống tinh thần của trẻ, đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ, cảm xúc của lứa tuổi thiếu niên.

