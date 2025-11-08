Biểu tượng của lòng nhân ái và sức mạnh cộng đồng

LTS: Diễn đàn về biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của nhân dân thành phố vượt qua đại dịch Covid-19 tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Số báo hôm nay, Báo SGGP xin giới thiệu các ý kiến tâm huyết về ý nghĩa của công trình và xin tạm khép lại diễn đàn. Bạn đọc có thể tiếp tục đóng góp ý kiến (hạn chót ngày 15-11-2025) qua địa chỉ e-mail: bandoc@sggp.org.vn hoặc sggponline@sgpp.org.vn.

* TS-BS DIỆP BẢO TUẤN, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Để ký ức chạm đến tương lai

Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại TPHCM, đặc biệt là đợt dịch thứ 4, tôi cùng các đồng nghiệp ở bệnh viện đã tham gia phòng, chống dịch ở nhiều khu vực, tại các thời điểm khác nhau, đặc biệt là khi tôi nhận nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 14.

Nỗi lo lắng khi tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân nhiễm Sar-CoV-2, lo lắng mỗi khi bệnh nhân trở nặng phải theo dõi liên tục và gọi khắp nơi để chuyển bệnh nhân lên tuyến trên (có giường hồi sức bệnh nhân nặng); sự cố gắng không quản mệt mỏi của các đồng nghiệp, tình cảm của nhân dân thành phố, cả nước và quốc tế hỗ trợ đội ngũ phòng chống dịch qua từng suất cơm, từng bộ đồ bảo hộ, khẩu trang… đối với tôi là hành trang quý báu mang theo trong suốt cuộc đời.

TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM

Khó khăn nào rồi cũng qua, dịch bệnh được khống chế, cuộc sống của nhân dân thành phố dần trở lại bình thường, nhưng chúng ta không thể quên được những đồng bào không may không qua khỏi vào thời điểm đó. Biết được Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 dự kiến được xây dựng, tôi nhận thấy đây là một ý tưởng thiết thực, nhân văn. Đài tưởng niệm sẽ không chỉ là công trình nhắc nhở các thế hệ về một giai đoạn khó khăn của thành phố, mà qua đó còn thể hiện sức sống và sự vươn mình của TPHCM hồi phục nhanh sau đại dịch. Tôi mong đài tưởng niệm sẽ có sự độc đáo về ý tưởng, kiến trúc, có thể dẫn dắt cảm xúc của mọi người khi đến với nơi này, không nhất thiết phải thật hoành tráng hay nhắc nhở những mất mát đau thương đã qua.

* Nhà văn TRẦN VĂN ĐÔN, Hội viên Hội Nhà văn TPHCM: Kết nối với không gian tư liệu về đại dịch Covid-19

Khi nghe thông tin về kế hoạch xây dựng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, tôi và những người bạn, người thân đã rất xúc động. Chúng tôi đều trải qua những ngày tháng khó khăn trong đại dịch và chứng kiến nhiều câu chuyện mất mát đau lòng.

Nhà văn Trần Văn Đôn, Hội viên Hội Nhà văn TPHCM

Công trình tưởng niệm không chỉ nhắc nhớ cho nhân loại về những thảm họa mà còn gửi gắm nhiều thông điệp nhân văn về tình người trong đại dịch, về sự nỗ lực và kiên cường của cả hệ thống chính trị. Công trình Đài tưởng niệm nạn nhân đại dịch Covid-19 không cần phải quá đồ sộ nhưng phải có khu vực phức hợp liền kề, bao gồm công viên và không gian tư liệu về đại dịch. Tôi cho rằng, đồng thời với tưởng niệm và vinh danh, chúng ta cũng cần ghi nhớ về bài học kinh nghiệm, những tổn thất, mất mát để thế hệ mai sau nhìn nhận đúng bản chất của đại dịch, từ đó tránh những lúng túng, thiếu chuyên nghiệp trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Điều đó mới làm nên sự hoàn hảo cho khu tưởng niệm.

* Bà TRƯƠNG LÊ MỸ NGỌC, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa, TPHCM: Dấu mốc ký ức của thành phố

Là một người dân của TPHCM, tôi thật sự xúc động khi lãnh đạo thành phố quyết định xây dựng Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 - một công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân và lòng biết ơn đối với những đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và bao người dân đã qua đời, đã hy sinh, cống hiến trong giai đoạn đặc biệt đó. Những ngày tháng ấy, tôi cũng như hàng triệu người dân TPHCM đã sống trong những cảm xúc không thể nào quên: có lo lắng, có sợ hãi, nhưng cũng tràn đầy yêu thương và sẻ chia.

Bà TRƯƠNG LÊ MỸ NGỌC, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa, TPHCM

Với tôi, đó không chỉ là những ngày tháng thử thách, mà còn là quãng thời gian để nhận ra sức mạnh lớn lao của tinh thần “thành phố nghĩa tình” - nơi mỗi con người đều biết sẻ chia, đùm bọc và cùng nhau đi qua bão giông. Công trình này sẽ trở thành một địa chỉ đỏ để tưởng niệm, tri ân và giáo dục thế hệ mai sau về giá trị của yêu thương, của lòng nhân ái, của sức mạnh cộng đồng.

* Ông TRẦN QUANG TUẤN, Bí thư Chi bộ khu phố 6 (phường Sài Gòn, TPHCM): Biểu tượng của sức mạnh làm nên thành phố kiên cường và nhân ái

Là người nhiều năm gắn bó với khu phố, từng đồng hành cùng lực lượng phòng chống dịch, tôi rất đồng tình về quyết định của Thành ủy TPHCM lựa chọn một nơi xứng đáng làm tượng đài về biểu tượng phòng, chống dịch Covid-19 của TPHCM. Tôi cảm nhận việc thành phố lấy ý kiến người dân về biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của nhân dân TPHCM là điều thật đáng trân quý.

Ông Trần Quang Tuấn, Bí thư Chi bộ khu phố 6 (phường Sài Gòn, TPHCM)

Tôi mong biểu tượng này sẽ không chỉ để tri ân, mà còn là hình ảnh kết tinh sức mạnh của lòng dân. Nếu được góp một ý, tôi hình dung đó có thể là những bàn tay vươn lên cùng nhau nâng đỡ một mầm xanh đang nở, tượng trưng cho tinh thần “chung sức, đồng lòng” - nơi mỗi người góp một phần nhỏ bé của mình để thành phố hồi sinh.

Tôi mong công trình này được đặt ở một không gian “mở”, chan hòa với thiên nhiên, có chỗ để người dân đến ngồi nghỉ, tưởng niệm, hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn mà thấy lòng nhẹ nhõm. Bởi đó phải là nơi của cảm xúc và tự hào, nơi con cháu mai sau có thể đến, nghe kể về một thời “Sài Gòn nghĩa tình”, nơi con người không bỏ nhau trong hoạn nạn. Để mỗi khi nhìn lên biểu tượng ấy, chúng ta không chỉ nhớ về quá khứ đau thương, mà còn thấy hiện hữu sức mạnh của hôm nay, sức mạnh của lòng dân, của nghĩa tình - sức mạnh làm nên một TPHCM kiên cường và nhân ái.

NHÓM PV ghi