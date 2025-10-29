Đường trục ngang ven biển… cụt

Dự án đường giao thông trục ngang ven biển qua xã Đồng Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) được kỳ vọng sẽ tạo thuận tiện đi lại cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư, du lịch biển. Tuy nhiên, dự án thi công được một đoạn rồi dừng lại, dang dở nhiều năm nay, cả hai đầu đường bị cụt (ảnh), gây lãng phí.

Có mặt tại xã Đồng Tiến, chúng tôi ghi nhận, dự án đường giao thông trục ngang ven biển được thảm nhựa bằng phẳng, thông thoáng một đoạn dài gần 1km qua thôn Đông Văn, lòng đường rộng khoảng 7-8m, có sơn kẻ vạch giữa 2 làn đường, hai bên vỉa hè lát gạch và lắp đặt các biển báo giao thông... Tuy nhiên, do dự án đã dừng thi công từ lâu nên ở hai đầu đoạn đường này đều bị cụt, không kết nối với bất kỳ trục giao thông nào khác.

Ông Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1962, Trưởng thôn Đông Văn) cho biết, dự án đường giao thông trục ngang ven biển nối 3 xã Thạch Văn, Thạch Trị, Thạch Hội trước đây (nay sáp nhập thành xã Đồng Tiến) và một số xã lân cận, được triển khai thi công từ năm 2022, với vốn đầu tư hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, từ năm 2023, khi thi công được một đoạn dài gần 1km qua thôn Đông Văn thì dự án dừng lại.

“Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đã kiến nghị các cấp, nhà đầu tư bố trí kinh phí để tiếp tục thi công hoàn thiện thông tuyến đường này nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả”, ông Nguyễn Văn Thuận chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Huyên, Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến, thông tin, vừa qua, địa phương đã tiến hành khảo sát dự án đường giao thông trục ngang ven biển qua thôn Đông Văn và có báo cáo, đề xuất cơ quan chức năng xem xét đầu tư kinh phí (dự kiến khoảng 8,5 tỷ đồng) để thi công đoạn nối từ điểm đường cụt sang phía Thạch Hội. Đối với đoạn đường lên hướng phía Bắc, trong quy hoạch đang gặp một số vướng mắc nên địa phương đề xuất tỉnh và các cơ quan chức năng sớm bố trí kinh phí thi công hoàn chỉnh các hạng mục còn lại để đồng bộ với các hạ tầng khác.

