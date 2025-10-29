Đường Vành đai 3.100 tỷ đồng ở Tây Ninh: Thông xe chưa đầy 2 năm đã hư hỏng

Theo phản ánh của bạn đọc đến Đường dây nóng Báo SGGP, để giảm tải cho quốc lộ 1A và quốc lộ 62, UBND tỉnh Tây Ninh đã đầu tư xây dựng tuyến Vành đai TP Tân An với kinh phí hơn 3.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau chưa đầy 2 năm đưa vào khai thác, tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Thời gian gần đây, nhiều người lưu thông bằng xe máy trên tuyến Vành đai TP Tân An vào ban đêm bị té ngã do sụp “ổ gà, ổ voi”. Chị Mai Thị Hương (ở phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh) cho biết, tối 28-9, chị điều khiển xe gắn máy từ Tầm Vu về nhà trên tuyến Vành đai TP Tân An. Đến đoạn gần nút giao với quốc lộ 62, xe bị sụp “ổ gà” (rộng gần 0,5m, sâu 20cm), chị mất lái, té ngã xuống đường.

“Tai nạn làm tôi bị thương ở vai, xe máy hư hỏng, rất may thời điểm này không có xe từ phía sau chạy tới, nếu không hậu quả khó lường”, chị Hương cho hay.

Một vị trí mặt đường Vành đai TP Tân An (Tây Ninh) bị hư hỏng

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP vào ngày 23-10, nhiều đoạn của tuyến Vành đai TP Tân An bị rạn nứt, hư hỏng nặng. Điển hình như đoạn gần cầu Bảo Định, ở một số vị trí, mặt đường rệu như bột, mưa xuống tạo thành “ổ gà”, nước đọng, rất nguy hiểm cho phương tiện qua lại. Một số vị trí “ổ voi” qua xã Mỹ An được ngành chức năng dặm vá, tuy nhiên việc sửa chữa mang tính chiếu lệ, chỉ đổ đá dăm, mặt đường nham nhở, vừa không có tính thẩm mỹ vừa thiếu đảm bảo an toàn.

Chứng kiến nhiều người tham gia giao thông bị té ngã vì “ổ gà” trên tuyến Vành đai TP Tân An, ông Mai Tấn Hoàng (xã Mỹ An) bức xúc: “Con đường được xây dựng hàng ngàn tỷ đồng, đưa vào sử dụng chưa đầy 2 năm, phương tiện qua lại ít, thế mà đã hư hỏng”.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch UBND xã Mỹ An (tỉnh Tây Ninh), thông tin, khi tiếp nhận phản ánh của người dân, xã đã cử lực lượng sửa chữa tạm thời những đoạn hư hỏng qua địa bàn, đồng thời đã báo cáo lên tỉnh để có giải pháp khắc phục tổng thể lâu dài.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Long An (tỉnh Tây Ninh), tuyến Vành đai TP Tân An hiện đã hết thời gian bảo hành và được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, duy tu. Việc “vá tạm” để bảo đảm an toàn giao thông chỉ là giải pháp tình thế. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra toàn diện chất lượng vật liệu, quy trình thi công và giám sát công trình để có giải pháp khắc phục lâu dài.

Ngày 19-10, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức đoàn thực tế kiểm tra tuyến đường Vành đai TP Tân An bị xuống cấp. Sau khi kiểm tra, quan sát kỹ các vị trí mặt đường hư hỏng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án nâng cấp toàn tuyến bằng vật liệu chất lượng cao, đồng thời rà soát lại việc phân cấp quản lý, bảo trì nhằm tránh tình trạng chậm phát hiện, chậm xử lý khi có sự cố phát sinh.

