Người dân xã Nhuận Đức (TPHCM) mong khôi phục điểm dừng xe buýt

Trước đây, tuyến xe buýt Bến xe Củ Chi- An Nhơn Tây có điểm dừng được kẻ sơn trắng (chỗ dành cho xe buýt dừng, đậu) tại ngã ba đường Trung Lập (Tỉnh lộ 7, ấp Trung Hòa, xã Nhuận Đức, TPHCM). Sau đó, đường Tỉnh lộ 7 được nâng cấp sửa chữa, kẻ vạch sơn mới nên vạch sơn dành cho xe buýt dừng, đỗ không còn tồn tại.

Từ ngày 1-8-2025, điểm dừng này không còn hoạt động nữa. Muốn đi xe buýt thì từ điểm này hành khách phải đi ngược về trạm chờ xe buýt ấp Gò Nổi (xã An Nhơn Tây, TPHCM) hay trở ra trạm chờ xe buýt ở gần Trường Tiểu học Trung Lập Hạ (ấp Đồn, xã Nhuận Đức, TPHCM), khoảng cách từ điểm xe dừng này đến trạm nào cũng xa hơn 1km.

Để thuận lợi khi sử dụng phương tiện giao thông bằng xe buýt, người dân khu vực này mong mỏi các ngành chức năng khôi phục lại điểm dừng, đậu xe buýt chạy tuyến Bến xe Củ Chi - An Nhơn Tây tại ngã ba đường Trung Lập (Tỉnh lộ 7, ấp Trung Hòa, xã Nhuận Đức, TPHCM), để người dân và học sinh tiện đi lại, học tập.

TRẦN VĂN TÁM (Xã Thái Mỹ, TPHCM)