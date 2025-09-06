Nhịp cầu bạn đọc

Ý kiến bạn đọc

Người dân xã Nhuận Đức (TPHCM) mong khôi phục điểm dừng xe buýt

SGGP

Trước đây, tuyến xe buýt Bến xe Củ Chi- An Nhơn Tây có điểm dừng được kẻ sơn trắng (chỗ dành cho xe buýt dừng, đậu) tại ngã ba đường Trung Lập (Tỉnh lộ 7, ấp Trung Hòa, xã Nhuận Đức, TPHCM). Sau đó, đường Tỉnh lộ 7 được nâng cấp sửa chữa, kẻ vạch sơn mới nên vạch sơn dành cho xe buýt dừng, đỗ không còn tồn tại.

Từ ngày 1-8-2025, điểm dừng này không còn hoạt động nữa. Muốn đi xe buýt thì từ điểm này hành khách phải đi ngược về trạm chờ xe buýt ấp Gò Nổi (xã An Nhơn Tây, TPHCM) hay trở ra trạm chờ xe buýt ở gần Trường Tiểu học Trung Lập Hạ (ấp Đồn, xã Nhuận Đức, TPHCM), khoảng cách từ điểm xe dừng này đến trạm nào cũng xa hơn 1km.

Để thuận lợi khi sử dụng phương tiện giao thông bằng xe buýt, người dân khu vực này mong mỏi các ngành chức năng khôi phục lại điểm dừng, đậu xe buýt chạy tuyến Bến xe Củ Chi - An Nhơn Tây tại ngã ba đường Trung Lập (Tỉnh lộ 7, ấp Trung Hòa, xã Nhuận Đức, TPHCM), để người dân và học sinh tiện đi lại, học tập.

TRẦN VĂN TÁM (Xã Thái Mỹ, TPHCM)

Từ khóa

Tiểu học Trung Lập Hạ Đường Trung Lập Ấp Đồn Ấp Gò Nổi Nhuận Đức An Nhơn Tây Tỉnh lộ 7 Bến xe Củ Chi Xe buýt Trung hòa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn