Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng: Tiện cho dân, giảm áp lực cho cán bộ

Mới đây, UBND TPHCM đã giao Sở Xây dựng hỗ trợ, hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp giấy phép xây dựng (GPXD) trên môi trường điện tử. Điều này nhằm đơn giản thủ tục cho người dân và phục vụ quá trình kiểm tra, giám sát công tác trên địa bàn thành phố.

Đơn giản hóa thủ tục cấp GPXD

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, hiện nay một số địa phương trên địa bàn TPHCM đang triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và cấp GPXD đối với nhà ở riêng lẻ qua hình thức trực tuyến.

Có mặt tại UBND phường Thông Tây Hội, TPHCM để nhận GPXD bản giấy, anh Trần Đình Đoàn (ngụ phường Thông Tây Hội) cho biết, toàn bộ quá trình nộp hồ sơ cấp GPXD anh đều thực hiện qua môi trường điện tử. Theo đó, sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, anh Đoàn tải lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Khoảng 4-5 ngày sau, cán bộ phường gọi điện thoại hẹn thời gian xuống khu đất để kiểm tra hiện trạng; và khoảng 3 ngày sau, anh được gọi lên phường nhận GPXD bản giấy. Ngoài ra, nếu không muốn nhận GPXD bản giấy, người dân có thể tự in từ phần mềm để sử dụng.

“Nộp hồ sơ cấp GPXD trên môi trường điện tử, người dân được đảm bảo không bị trễ hẹn. Điều này giúp người dân và doanh nghiệp giám sát được quá trình xử lý, tăng cường tính minh bạch, công khai. Ngoài ra, cách này sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí, đây là lợi ích rõ ràng nhất”, anh Đoàn chia sẻ.

Cán bộ phường Thông Tây Hội, TPHCM đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép xây dựng của người dân gửi qua hình thức trực tuyến

Tương tự, anh Phạm Thanh Tuấn (ngụ phường Hiệp Bình) cho rằng, việc tiếp nhận hồ sơ cấp GPXD trực tuyến chắc chắn tiện lợi hơn so với việc người dân đến trực tiếp nộp hồ sơ tại UBND phường. Người dân chỉ cần có bản vẽ thiết kế, các hồ sơ nhà đất của chủ sở hữu và tải lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sau đó, người dân chờ khoảng 7-10 ngày là được cấp GPXD. Nếu hồ sơ bị thiếu hoặc cần chỉnh sửa, cán bộ thụ lý sẽ trả về và hướng dẫn chỉnh sửa. Trong khi đó, nếu người dân nộp hồ sơ trực tiếp thì phải sao y giấy tờ và mang theo bản chính để đối chiếu. Nếu hồ sơ có sai sót, người dân phải chờ đến ngày trả kết quả (khoảng 11 ngày) mới biết và bổ sung lại từ đầu, rất mất thời gian.

Dữ liệu cần tích hợp đầy đủ

Liên quan đến thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp GPXD trực tuyến tại phường, ông Đặng Công Tuấn, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Thông Tây Hội, TPHCM, cho biết, trước đây phần mềm cấp GPXD được thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến TPHCM. Tuy nhiên, hiện nay tất cả đều theo quy trình chung thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Việc nộp hồ sơ trực tuyến giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, dữ liệu được số hóa sẽ giúp các cơ quan quản lý dễ dàng tra cứu, liên thông và lưu trữ thông tin. Về lâu dài, việc xây dựng một cơ sở dữ liệu quốc gia về xây dựng sẽ là nền tảng quan trọng cho công tác quy hoạch và quản lý đô thị.



“Tại phường, ở giai đoạn đầu, các cán bộ thụ lý hồ sơ cấp GPXD khá vất vả bởi lượng hồ sơ tương đối nhiều. Chính vì thế, cán bộ phường phải tập trung xử lý để đảm bảo đúng thời gian trả kết quả cho người dân. Theo tôi, hiện nay thủ tục cấp GPXD nộp theo hình thức trực tuyến tạo thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, để quản lý trật tự xây dựng ở địa phương được tốt thì quan trọng nhất vẫn là công tác kiểm tra sau khi cấp GPXD”, ông Tuấn nói.

Ông Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình, TPHCM, thông tin, phường tiếp nhận 100% hồ sơ cấp GPXD thông qua hình thức trực tuyến và tất cả hồ sơ đều trả đúng hẹn đến người dân. Sau sáp nhập, phường Hiệp Bình đã giải quyết 135 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Trong đó, có 90 hồ sơ xin cấp GPXD mới, 31 hồ sơ điều chỉnh GPXD, 3 hồ sơ gia hạn GPXD và phát hành một văn bản hướng dẫn vì người dân thực hiện hồ sơ chưa đầy đủ. Việc nộp hồ sơ cấp GPXD trực tuyến mang nhiều hiệu quả cho cả người dân và chính quyền, cũng như xã hội.

Cũng theo ông Phạm Văn Hùng, thời gian đầu, cán bộ phường gặp nhiều áp lực về thời gian giải quyết, phải làm cả ngày thứ bảy, chủ nhật để kịp trả kết quả đúng hẹn. Cùng với đó, hiện nay dữ liệu thông tin về quy hoạch, xây dựng… vẫn chưa hoàn chỉnh. TP Thủ Đức trước đây có triển khai dữ liệu về bảng thông tin quy hoạch trực tuyến.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các trang dữ liệu như quy hoạch, hạ tầng, văn bản liên quan... vẫn chưa cập nhật về các phường mới thành lập. Chính vì thế, các phường gặp khó khăn trong việc truy xuất dữ liệu để cấp GPXD.

Cán bộ phường phải thao tác thủ công nên còn chậm. Nếu có phần mềm dữ liệu cấp GPXD, cán bộ thụ lý hồ sơ chỉ cần nhập vị trí khu đất thì tất cả thông tin về mật độ xây dựng, tầng cao, khoảng lùi sẽ được thể hiện. Khi ấy, cán bộ chỉ cần đối chiếu với hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để giải quyết, vừa tiện lợi vừa nhanh chóng.

