Khám, phát thuốc, tặng quà cho người dân miền núi TP Đà Nẵng

Ngày 13-12, VPĐD Báo SGGP tại miền Trung phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thủy điện GERUCO Sông Côn, Trường Y Dược – Đại học Đà Nẵng, Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sông Kôn (TP Đà Nẵng).

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao hơn 60 triệu đồng đến 198 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sông Kôn (mỗi suất trị giá 300.000 đồng). Đồng thời, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân trên địa bàn xã. Tổng kinh phí chương trình hơn 110 triệu đồng.

Ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn phát biểu tại chương trình

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn cho biết, Sông Kôn được tách ra từ huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam cũ), là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn. Địa hình bị chia cắt bởi sông suối hiểm trở, thường xuyên chịu tác động nặng nề của thiên tai, bão lũ. Toàn xã có hơn 89% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 37%.

Theo thống kê của UBND xã Sông Kôn, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn cuối tháng 10 và đầu tháng 11-2025, trên địa bàn xã đã xảy ra 27 điểm sạt lở. Nhiều khu dân cư bị ngập lụt, các công trình hạ tầng, hệ thống nước sinh hoạt và đường giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng, tổng thiệt hại ước tính hơn 17 tỷ đồng.

Ban tổ chức trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sông Kôn

“Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Báo Sài Gòn Giải Phóng, Công ty Cổ phần Thủy điện GERUCO Sông Côn, Trường Y Dược – Đại học Đà Nẵng cùng các nhà hảo tâm đã có sự quan tâm sâu sắc đến đời sống và sức khỏe người dân xã Sông Kôn. Những phần quà ý nghĩa hôm nay không chỉ mang lại niềm vui mà còn tiếp thêm niềm tin, khát vọng mới cho bà con. Hy vọng trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành quý báu từ các đơn vị, nhà hảo tâm để tạo động lực phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững”, ông Đỗ Hữu Tùng bày tỏ.

Đoàn Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng thăm khám cho người dân

Chia sẻ tại chương trình, TS.BS Hoàng Hữu Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng cho biết, qua công tác khám sàng lọc, đa số người dân xã Sông Kôn mắc các bệnh lý phổ biến như da liễu, tăng huyết áp, cơ xương khớp. Đặc biệt, phần lớn người cao tuổi đều gặp các bệnh về mắt, trong đó đục thủy tinh thể là bệnh lý phổ biến nhất.

Do điều kiện giao thông đi lại khó khăn, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế còn nhiều hạn chế nên người dân chưa có điều kiện thăm khám, điều trị kịp thời. Sau đợt khám này sẽ đưa những bệnh nhân mắc đục thủy tinh thể về TP Đà Nẵng phẫu thuật.

Phần lớn người cao tuổi đều gặp các bệnh về mắt

>>> Một số hình ảnh tại chương trình:

Ông Trần Quang Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn trao quà cho người dân

Thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người dân

Cấp phát thuốc miễn phí cho người dân

Tin liên quan Báo Sài Gòn Giải Phóng trao quà hỗ trợ học sinh vùng “rốn lũ” tại Đà Nẵng

PHẠM NGA