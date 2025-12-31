Nhịp cầu nhân ái

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 24 đến 30-12-2025)

SGGPO

Từ ngày 24 đến 30-12-2025, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình anh Hồ Thanh Sĩ HCCG 25-63 (29-12-2025): Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ, CSPM+CSTV (CK): 3.000.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 200.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...75258 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...19791 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...68586 (CK): 500.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Minh Phuong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...08151 (CK): 500.000đ, Le Dinh Nghia Nam (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...00001 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Tran Thien Van (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bui Vu Van Hoa (CK): 150.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình em Nguyễn Thị Thủy Duyên HCCG 25-62 (27-12-2025): Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 200.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Tran Thien Van (CK): 200.000đ, Do Gia Hiep (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Tran Ngoc Nhanh (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Cam Nhung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...19791 (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...35674 (CK): 1.000.000đ, Phan Dinh Men (CK): 300.000đ, Nguyen Dinh De (CK): 500.000đ, Nguyen Trong Thuy (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...00001 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Văn Chương HCCG 25-61 (19-12-2025): Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Tran Han (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp em Phan Thị Thanh Trà HCCG 25-60 (16-12-2025): Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Hoài HCCG 25-59 (08-12-2025): Gia đình họ Lâm: 1.000.000đ, Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Dung HCCG 25-58 (04-12-2025): Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ, Tran Han (CK): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Xuân Chương HCCG 25-57 (01-12-2025): Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ.

Ủng hộ chương trình Áo ấm cho em đến trường: Nam+Châu+Bim+Chip: 2.000.000đ, Pham Hai Yen (CK): 5.000.000đ.

Ủng hộ bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TP.HCM: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Thi Thu Thuy (CK): 10.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 110.000đ, Ta Chi Dong Hai (CK): 200.000đ, Phuong Thao (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Dieu Minh (CK): 100.000đ, Pham Van Luan (CK): 100.000đ, Nguyen Quynh Nhu (CK): 50.000đ, Dao Quang Minh (CK): 10.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Hai Yen (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 15.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Vu Thi Dieu Ninh (CK): 200.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Khuyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 37.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

