Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 31-12-2025 đến 6-1-2026)

Từ ngày 31-12-2025 đến 6-1-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình ông Nguyễn Đai HCCG 26-01 (05-01-2026): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Hoàng+Thảo (TP.HCM): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TP.HCM (CK): 300.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...47179 (CK): 500.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...39019 (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...31840 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Bui Vu Van Hoa (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số ...21017 (CK): 100.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình anh Hồ Thanh Sĩ HCCG 25-63 (29-12-2025): Tăng Văn Xuân (P.Vĩnh Hội): 500.000đ, Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Hoàng+Thảo (TP.HCM): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TP.HCM (CK): 300.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...31840 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Nguyen Dac Hiep (CK): 1.000.000đ, Truong Vu Hanh (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình em Nguyễn Thị Thủy Duyên HCCG 25-62 (27-12-2025): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Hoàng+Thảo (TP.HCM): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...61539(CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TP.HCM (CK): 300.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...31840 (CK): 100.000đ, Hoang Kien (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...86561 (CK): 300.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Văn Chương HCCG 25-61 (19-12-2025): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Hoàng+Thảo (TP.HCM): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...31840 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 500.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 200.000.

Giúp em Phan Thị Thanh Trà HCCG 25-60 (16-12-2025): Hoàng+Thảo (TP.HCM): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...31840 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...08019 (CK): 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Hoài HCCG 25-59 (08-12-2025): Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Xã Bà Điểm): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...08019 (CK): 200.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Dung HCCG 25-58 (04-12-2025): Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Giúp anh Nguyễn Xuân Chương HCCG 25-57 (01-12-2025): Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Thục Hiến HCCG 25-52B (27-10-2025): Bạn đọc TK số ...56020 (CK): 60.000đ.

Giúp anh Dương Văn Túy HCCG 25-51 (20-10-2025): Nguyen Dac Hiep (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TP.HCM: Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Hoang Van Tien (CK): 80.000đ, Chung Y Nhi (CK): 100.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 40.000đ, Tran Thi Hai Minh (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Le Thi Kim Anh (CK): 20.000đ, Le Thi Huong Giang (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Ngoc Thanh (CK): 100.000đ, Nguyen Thu Minh (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Lanh (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Tran Ngoc Tuyet (CK): 500.000đ, Cao Ha Giang (CK): 50.000đ, Tran Hanh Ngan (CK): 100.000đ, Nguyen Trung Nghia (CK): 10.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.