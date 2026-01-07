Áo ấm Báo SGGP đến với học sinh xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban Tổ chức chương trình dẫn đầu đoàn công tác. Cùng tham dự có bà Nguyễn Thị Lan Anh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang; ông Phàn Quẩy Vảng, Phó Chủ tịch HĐND xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang.

Trường PTDT Bán trú THCS Lũng Chinh có 417 học sinh, 256 em là con hộ nghèo, phần lớn là học sinh dân tộc thiểu số. Trường hiện có hơn 320 học sinh đang bán trú tại trường.

Các đại biểu cùng thầy trò Trường PTDT Bán trú THCS Lũng Chinh. Ảnh: QUANG PHÚC

Thầy Phạm Văn Định, Hiệu trưởng trường cho biết, trường có 11 lớp với 24 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Trường có 12 phòng học khá kiên cố nhưng trang thiết bị dạy học thiếu thốn khi số máy chủ yếu bị hư hỏng. Nhà trường chưa có sân tập thể dục riêng cho học sinh, chưa có nhà đa năng, chưa có đủ phòng học bộ môn theo quy định…, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và chất lượng giáo dục chung của nhà trường.

Ông Phàn Quẩy Vảng, Phó Chủ tịch HĐND xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang (trái) và thầy Phạm Văn Định, Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú THCS Lũng Chinh trao hoa, thư cảm ơn cho bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP. Ảnh: QUANG PHÚC

Có mặt tại trường vào chiều đông lạnh giá, chúng tôi không khỏi cảm thấy nặng lòng. Trời lạnh giá nhưng nhiều em chưa đủ áo ấm, chưa có tất, những bàn chân lạnh tái tê. Em Vừ Thị Dính, dân tộc Mông, lớp 6A1 kể, em chỉ có 2 đôi tất, giặt chưa kịp khô nên đành để chân lạnh... “Mùa Đông, em thích nhất áo ấm, tất, càng nhiều càng tốt, vì nếu ít giặt sẽ không kịp khô, không đủ mặc”, Dính nói. Vì thế, khi nhận chiếc áo ấm của Báo SGGP trao tặng, em cười rất tươi, khoác ngay chiếc áo lên mình.

Cô Hoàng Thị Bình, giáo viên Hóa của nhà trường chia sẻ, thương nhất là các em về mùa Đông không đủ ấm. “Ở đây toàn đất đá nên không khoan giếng được, nguồn nước duy nhất để dùng là nước mưa, nhưng hồ treo dùng lâu năm nên cũng đã hư hỏng, thiếu nước sinh hoạt. Mùa Đông này các em nữ được ưu tiên nước để tắm, còn các em nam ít được tắm hơn”, cô Bình chia sẻ. Vì thế mà mỗi chiếc áo ấm đến với các em là một cơ hội để các em đỡ lạnh, mỗi đồng tiền hỗ trợ dành cho trường là một cơ hội để trường tu sửa cơ sở vật chất cho các em.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao áo ấm cho các em học sinh. Ảnh: QUANG PHÚC

Dịp này, chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo SGGP dành 100 triệu đồng để hỗ trợ trường Lũng Chính tu bổ cơ sở vật chất trường học và 417 chiếc áo ấm tặng học sinh toàn trường, tổng trị giá quà tặng cho Trường PTDT bán trú THCS Lũng Chinh là 206 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phàn Quẩy Vảng, Phó Chủ tịch HĐND xã Sủng Máng, cho biết, xã có trên 12.000 người dân, diện tích hơn 7.000ha, có 9 dân tộc sinh sống với đa số là người dân tộc Mông, đời sống bà con rất khó khăn, chủ yếu là đá, ít đất canh tác, không có nước sạch (trông cậy vào nguồn nước mưa).

“Đời sống bà con khó khăn, các em học sinh thiếu thốn. Do đó món quà thiết thực của Báo SGGP dành cho trường cũng như các em học sinh Lũng Chinh là rất ý nghĩa, nhất là khi vùng cao đang trải qua đợt rét đậm rét hại hiện nay”, ông Vảng chia sẻ. Ông cũng cho biết, đây là hoạt động từ thiện đầu tiên đến với người dân Sủng Máng kể từ ngày thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, do đó càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Ông Phàn Quẩy Vảng và bà Bùi Thị Hồng Sương trao áo ấm cho học sinh. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại lễ trao quà tặng, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương chia sẻ, “Áo ấm đến trường” là sự tiếp nối và phát triển từ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” - một hành trình nhân ái bền bỉ do Báo SGGP khởi xướng từ năm 2023. Với mục tiêu 1 triệu chiếc áo trong 10 năm, “Áo ấm đến trường” không chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà còn là sứ mệnh nhân văn mà Báo SGGP đã theo đuổi trong nhiều năm qua: tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Niềm vui có áo ấm của các em học sinh. Ảnh: QUANG PHÚC

Kể từ đợt phát động chương trình áo ấm đến trường vào ngày 26-12-2025 trong lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025, đây là chuyến trao áo ấm đầu tiên của chương trình. “Chúng tôi chọn vùng đất phên dậu của Tổ quốc, nơi rất xa xôi, trao áo ấm vào đúng dịp trời rét đậm rét hại, hy vọng món quà của Báo SGGP sẽ sưởi ấm hơn cho các em, để các em vượt qua cơn giá rét này, vượt khó học giỏi, trở thành con ngoan trò giỏi, lớn lên đóng góp cho quê hương, đất nước”, bà Bùi Thị Hồng Sương nói.

Niềm vui khi có áo ấm của các em học sinh. Ảnh: QUANG PHÚC

Càng về chiều, trời Sủng Máng càng lạnh hơn. 417 em học sinh Lũng Chinh nhận những chiếc áo ấm của Báo SGGP rồi mặc ngay vào, ánh mắt bừng lên niềm vui. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cho đoàn công tác Báo SGGP cảm thấy ấm áp hơn, ý nghĩa hơn.

Em Thào Mí Nô, học sinh lớp 6A2 có hoàn cảnh rất đáng thương. Ba mất từ khi em còn nhỏ, mẹ đi lấy chồng xa, chị gái đầu cũng đi lấy chồng, chị gái thứ 2 năm nay 17 tuổi nhưng bị mù. 2 chị em không còn ai, không có nhà cửa, phải sống dựa vào người chú cũng có tới 6 người con. Tổng cộng cả gia đình hiện có 10 người, trông chờ hết vào đồng lương công nhân của người chú và một chút thu nhập nhỏ nhoi từ việc làm vườn. “Hoàn cảnh em khó khăn, nên dù biết thị lực của em rất yếu nhưng cũng chưa có tiền đi khám mắt”, thầy Lò Mí Ly, giáo viên chủ nhiệm của em Nô cho biết. Nhận được áo ấm của Báo SGGP và số tiền hỗ trợ của cá nhân bà Bùi Thị Hồng Sương, em Nô mừng không nói lên lời, nước mắt chảy dài. Em đưa số tiền cho thầy giáo chủ nhiệm, để thầy có thể đưa em đi khám mắt.

Em Thào Mí Nô nhận được sự quan tâm, động viên. Ảnh: QUANG PHÚC

>>> Chùm ảnh Chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo SGGP đến với học sinh Lũng Chinh, xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: QUANG PHÚC

PHAN THẢO