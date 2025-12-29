Trao 75 triệu đồng cho mẹ đơn thân nguy kịch

Chị Dung là nhân vật trong bài viết “Mẹ đơn thân nguy kịch, viện phí hơn 500 triệu đồng” đăng trên Báo SGGP ngày 4-12-2025. Tháng 11 vừa qua, chị Dung được người dân chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì sốt xuất huyết, sốc mất máu, vỡ gan, suy thận. Ê-kíp phải truyền hơn 20 lít máu và chế phẩm máu trong những ngày đầu điều trị. Đến nay, chị Dung trải qua 7 lần phẫu thuật do tình trạng bệnh phức tạp, hiện được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực chống độc. Hoàn cảnh éo le của chị Dung khiến các y bác sĩ không khỏi ngậm ngùi. Hiện nay, chi phí điều trị đã vượt 600 triệu đồng.

Số tiền 75 triệu đồng do bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ đã được nộp vào viện phí của bệnh nhân. Anh Nguyễn Văn Khánh, em ruột chị Dung, gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc vì sự giúp đỡ và sẻ chia trong cơn đại nạn. Bên cạnh đó, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ chị Dung gần 120 triệu đồng.

GIAO LINH