Báo SGGP trao 30 triệu đồng cho người đàn ông bị bỏng nặng

Đại diện Báo SGGP tại khu vực Tây Nguyên đã đến trao số tiền 30 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ ông Nguyễn Xuân Chương (sinh năm 1973, trú xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk). Ông Chương là nhân vật trong bài viết “Người đàn ông nghèo bị bỏng nặng, không có tiền điều trị”, đăng ngày 1-12-2025.

Chiều 10-10-2025, khi ông Chương đang phụ hồ tại một công trình trên địa bàn xã thì bất ngờ bị dòng điện 3 pha phóng trúng. Dòng điện mạnh khiến ông ngã quỵ, toàn thân bị bỏng nặng, nhiều phần thịt cháy đen. Người dân đưa ông vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Do vết thương quá nặng và diện tích bỏng hơn 50% cơ thể, các bác sĩ đề nghị chuyển ông về TPHCM để điều trị chuyên sâu, thế nhưng chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Nhận tiền hỗ trợ, em Nguyễn Thảo Chinh (con gái ông Chương) cho biết sẽ dùng số tiền trên chạy chữa cho cha đồng thời gửi lời cảm ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình em trong cơn ngặt nghèo.

Tin liên quan Người đàn ông nghèo bị bỏng nặng, không tiền điều trị

MAI CƯỜNG