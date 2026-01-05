Sưởi ấm ước mơ trên hành trình đến lớp

Trong ba tháng cuối năm 2025, gần 10.000 chiếc áo ấm kèm học bổng thuộc chương trình “Áo ấm đến trường” đã được trao đến học sinh nghèo tại 8 tỉnh, thành phố trên cả nước. Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng, góp phần giúp các em vững bước đến trường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sau những cơn bão, lũ liên tiếp.

Hành trình tiếp nối

Mỗi mùa đông về, ở nhiều vùng núi cao, vùng sâu, vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, cái lạnh không chỉ thử thách sức chịu đựng của con người mà còn cản bước học sinh nghèo đến trường. Thiếu áo ấm, thiếu điều kiện sinh hoạt tối thiểu, nhiều em phải co ro trong lớp học tạm bợ, thậm chí đối diện nguy cơ gián đoạn việc học. Từ thực tế ấy, Báo SGGP đã phát động chương trình “Áo ấm đến trường”, mong muốn trở thành nhịp cầu sẻ chia, mang hơi ấm của cộng đồng đến với những ước mơ còn gặp nhiều gian khó.

“Áo ấm đến trường” là sự tiếp nối và phát triển từ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” - một hành trình nhân ái bền bỉ do Báo SGGP khởi xướng từ năm 2023. Trong gần 3 năm triển khai, “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” đã trở thành điểm tựa cho hàng ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp đất nước thông qua các hoạt động trao học bổng, hỗ trợ trang thiết bị học tập và cải thiện cơ sở vật chất trường học.

Với tổng nguồn lực vận động được hơn 31,5 tỷ đồng, chương trình đã triển khai tại 33 điểm trường thuộc 19 tỉnh, thành phố, góp phần giúp nhiều ngôi trường vùng khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn, đồng thời tiếp sức để các em học sinh tiếp tục theo đuổi con chữ.

Chia sẻ từ những điều giản dị

Nếu “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” tập trung vào hành trình dài hạn của giáo dục, thì “Áo ấm đến trường” bắt đầu từ những điều rất gần gũi: một chiếc áo đủ ủ ấm để các em không còn run rẩy trong những buổi sớm đến lớp; một phần học bổng để gia đình bớt gánh nặng; một mái trường được sửa sang để mùa đông không còn gió lùa, mưa dột.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP tặng áo ấm ở Trường THCS Cát Tường, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Ảnh: VIỆT NGA

Chương trình “Áo ấm đến trường” chính thức được phát động tại Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025, sự kiện thể thao uy tín thu hút sự quan tâm lớn của xã hội. Việc lựa chọn một sân khấu giàu sức lan tỏa để khởi động chương trình cho thấy Ban Tổ chức mong muốn gắn kết trách nhiệm xã hội với các hoạt động văn hóa - thể thao, huy động sự chung tay của nhiều tầng lớp trong cộng đồng.

Ngay sau lễ phát động, chương trình đã nhận được 450 triệu đồng từ sự hưởng ứng nhiệt tình của các cầu thủ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bạn đọc và những người có ảnh hưởng trong xã hội. Nguồn tài trợ này nhanh chóng được chuyển hóa thành những phần quà thiết thực dành cho học sinh nghèo ở nhiều địa phương.

Điểm đặc biệt của “Áo ấm đến trường” không chỉ nằm ở số lượng áo ấm được trao, mà ở cách chương trình kết hợp hài hòa giữa hỗ trợ vật chất và động viên tinh thần. Mỗi chuyến đi trao quà đều trở thành một dịp để lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu những khó khăn mà học sinh vùng cao, vùng sâu đang phải đối mặt.

Chương trình cũng cho thấy vai trò kết nối hiệu quả của Báo SGGP - không chỉ là đơn vị thông tin tuyên truyền, mà còn là cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm và những hoàn cảnh cần được sẻ chia.

Trong năm 2025, hàng ngàn chiếc áo ấm đã được trao đến tay các em nhỏ ở nhiều tỉnh, thành, kèm theo học bổng. Trên đà lan tỏa ấy, chương trình “Áo ấm đến trường” tiếp tục đặt ra những mục tiêu cụ thể cho chặng đường tiếp theo.

Trong tháng 1-2026, chương trình dự kiến tổ chức trao tặng 3.000 áo ấm, kèm theo học bổng và hỗ trợ cơ sở vật chất trường học tại các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lâm Đồng. Tổng giá trị hỗ trợ của đợt trao tặng này trên 1,2 tỷ đồng, thể hiện quyết tâm của Ban tổ chức trong việc mở rộng quy mô và bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả của chương trình, với mục tiêu 1 triệu chiếc áo trong 10 năm.

Chung tay để mùa đông không còn lạnh, để chương trình “Áo ấm đến trường” tiếp tục được triển khai bền vững, Báo SGGP kêu gọi sự đồng hành của cộng đồng thông qua các hình thức ủng hộ linh hoạt, minh bạch. Các đơn vị, cá nhân có thể chọn đồng hành cùng chương trình theo nhiều hình thức: hỗ trợ bằng tiền; hỗ trợ bằng hiện vật (các loại áo ấm, áo khoác, áo gió, áo đồng phục… phù hợp với học sinh) hoặc tự đặt mua áo theo mẫu thiết kế của chương trình.

Mọi đóng góp tài chính được tiếp nhận qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng, số tài khoản 000170406008519 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigon Bank). Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ chương trình Áo ấm đến trường. Liên hệ thông tin về chương trình: Chị Lê Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo SGGP, điện thoại: 0909632031, email: nhunglesggp@gmail.com.

MINH MINH