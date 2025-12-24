Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 17 đến 23-12-2025)

Từ ngày 17 đến 23-12-2025, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

BẢNG VÀNG QUỸ XÃ HỘI - TỪ THIỆN

BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Giúp gia đình anh Nguyễn Văn Chương HCCG 25-61 (19-12-2025): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Bạn đọc (P.Vườn Lài): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...20469 (CK): 200.000đ, Le Thi Le Chi-P.Phú Định-TPHCM (CK): 1.000.000đ, Nguyen Phuoc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...51011 (CK): 300.000đ, Bui Van Phuoc (CK): 500.000đ, Luong Phu Le (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số...61888 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Bui Vu Van Hoa (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Thanh Tien (CK): 100.000đ, Lu Le Phung (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp em Phan Thị Thanh Trà HCCG 25-60 (16-12-2025): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...46004 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...40027 (CK): 1.500.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số ...73966 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Le Thi Le Chi-P.Phú Định-TP.HCM (CK): 500.000đ, Nguyen The Quan (CK): 200.000đ, Vu Viet Truyen (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...27001 (CK): 200.000đ, Ban doc-P.Cau Kieu (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35236 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Tuyet (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, CSPM+CSTV (CK): 10.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Hoài HCCG 25-59 (08-12-2025): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...46004 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...73966 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Le Thi Le Chi-P.Phú Định-TP.HCM (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Dung HCCG 25-58 (04-12-2025): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...40027 (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số ...99999 (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số ...57085 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Xuân Chương HCCG 25-57 (01-12-2025): Vu Viet Truyen (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình ông Phạm Văn Hùng HCCG 25-55 (17-11-2025): Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng: Cty Co phan Y Khoa Ngoc Minh (CK): 48.000.000đ.

Ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt: GinHung (CK): 200.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Xuan Doan (CK): 70.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 35.000đ, Nguyen Thi Ngoc Thanh (CK): 100.000đ, Tran Kim Ngon (CK): 10.000đ, Nguyen Huu Phi (CK): 300.000đ, Nguyen Trong Hieu (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Le Quoc Cuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 47.000đ, Pham Thi Sau (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen The Khuan (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ, Bui Van Anh (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Xam (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 25.000đ, Doan Luu Le An (CK): 30.000đ, Le Quoc Cuong (CK): 200.000đ, Ta Van Thuan (CK): 100.000đ, Ha Minh Anh (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Hoai Oanh (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.