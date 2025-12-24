Nhịp cầu nhân ái

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 17 đến 23-12-2025)

SGGPO

Từ ngày 17 đến 23-12-2025, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình anh Nguyễn Văn Chương HCCG 25-61 (19-12-2025): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Bạn đọc (P.Vườn Lài): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...20469 (CK): 200.000đ, Le Thi Le Chi-P.Phú Định-TPHCM (CK): 1.000.000đ, Nguyen Phuoc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...51011 (CK): 300.000đ, Bui Van Phuoc (CK): 500.000đ, Luong Phu Le (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số...61888 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Bui Vu Van Hoa (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Thanh Tien (CK): 100.000đ, Lu Le Phung (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp em Phan Thị Thanh Trà HCCG 25-60 (16-12-2025): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...46004 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...40027 (CK): 1.500.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số ...73966 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Le Thi Le Chi-P.Phú Định-TP.HCM (CK): 500.000đ, Nguyen The Quan (CK): 200.000đ, Vu Viet Truyen (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...27001 (CK): 200.000đ, Ban doc-P.Cau Kieu (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35236 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Tuyet (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, CSPM+CSTV (CK): 10.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Hoài HCCG 25-59 (08-12-2025): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...46004 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...73966 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Le Thi Le Chi-P.Phú Định-TP.HCM (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Dung HCCG 25-58 (04-12-2025): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...40027 (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số ...99999 (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số ...57085 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Xuân Chương HCCG 25-57 (01-12-2025): Vu Viet Truyen (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình ông Phạm Văn Hùng HCCG 25-55 (17-11-2025): Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng: Cty Co phan Y Khoa Ngoc Minh (CK): 48.000.000đ.

Ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt: GinHung (CK): 200.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Xuan Doan (CK): 70.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 35.000đ, Nguyen Thi Ngoc Thanh (CK): 100.000đ, Tran Kim Ngon (CK): 10.000đ, Nguyen Huu Phi (CK): 300.000đ, Nguyen Trong Hieu (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Le Quoc Cuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 47.000đ, Pham Thi Sau (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen The Khuan (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ, Bui Van Anh (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Xam (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 25.000đ, Doan Luu Le An (CK): 30.000đ, Le Quoc Cuong (CK): 200.000đ, Ta Van Thuan (CK): 100.000đ, Ha Minh Anh (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Hoai Oanh (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Từ khóa

Bảng vàng Quỹ từ thiện xã hội Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

