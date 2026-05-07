EVNHCMC cấp điện ổn định cho các ngày lễ lớn

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã hoàn thành việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ các ngày lễ lớn trong tháng 4 và 5. Đó là dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ ngày 25-4 đến 27-4) và lễ 30-4, 1-5 (từ ngày 30-4 đến hết ngày 3-5, gồm cả 2 ngày cuối tuần).

Trước đó, EVNHCMC đã yêu cầu các đơn vị liên quan lập phương án đảm bảo cung cấp điện chi tiết trong thời gian nêu trên. Đặc biệt là tổ chức diễn tập tại các khu vực, sự kiện trọng điểm (chương trình, sự kiện chính trị, lễ hội, khu vui chơi tập trung đông người…). Theo chỉ đạo của EVNHCMC, thời gian nghỉ lễ, các đơn vị trực thuộc ngành điện TPHCM không thực hiện các công việc trên lưới điện dẫn đến cắt/mất điện làm ảnh hưởng đến khách hàng; chỉ thực hiện cắt/mất điện trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác. Các đơn vị trực thuộc đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời mọi khiếm khuyết trên lưới điện; tổ chức phát quang, đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây; chủ động phối hợp chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh công trình điện; đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện như bắn pháo giấy tráng kim loại, ném vật thể lên đường dây…

Ngoài ra, công tác đảm bảo an toàn PCCC-CNCH tại tất cả các kho, trạm, nhà điều hành, khu vực trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi giải trí và địa điểm tổ chức hoạt động đón lễ cũng được ngành điện TPHCM quán triệt thực hiện nghiêm.

VIỆT HOA