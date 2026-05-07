Bình nước miễn phí và nghĩa tình ngành điện

Vào mùa nắng nóng hàng năm, nhiều người dân đã không còn lạ lẫm với những bình nước phục vụ miễn phí đặt trước trụ sở của Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) và các công ty điện lực trực thuộc.

Bình nước miễn phí đặt trước trụ sở Công ty Điện lực An Phú Đông

Theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực TPHCM, các đơn vị trực thuộc đã đồng loạt đặt bình nước miễn phí trước cổng đơn vị, phục vụ miễn phí cho người đi đường; đồng thời phân công bộ phận thường xuyên tiếp nước, trà đá, ly giấy, thùng rác và thu dọn vệ sinh xung quanh khu vực đặt bình nước để phục vụ nước miễn phí cho tất cả mọi người.

Hoạt động ý nghĩa này được EVNHCMC chỉ đạo triển khai từ nhiều năm nay và đã để lại dấu ấn tốt đẹp của ngành điện thành phố trong lòng người dân. Người đi đường đã không còn xa lạ với hình ảnh những bình nước mát đặt ngay ngắn, sạch sẽ bên đường, ví như “bình nước Thạch Sanh” vì nước không lúc nào vơi. Nhiều người dân qua lại đã ghé vào uống nước, trong đó phần đông là anh em shipper, người bán vé số dạo, lao động ngoài trời… Những ly nước mát xuất hiện đúng lúc đã giúp người lao động giải nhiệt trong thời tiết nóng bức, phần nào tiếp sức cho cả ngày lao động vất vả, đồng thời thể hiện tinh thần sẻ chia kịp thời của ngành điện thành phố với cộng đồng.

ĐỨC NGUYÊN