Bão Mekkhala mạnh lên thành siêu bão

Siêu bão Mekkhala đã mạnh lên cấp 16, giật trên cấp 17, đang di chuyển trên vùng biển phía Đông đảo Luzon của Philippines và hướng về phía Nam Nhật Bản. Cùng thời điểm, một áp thấp nhiệt đới mới cũng vừa hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương nhưng không đi vào Biển Đông.

Phía Đông Philippines xuất hiện một siêu bão và một áp thấp nhiệt đới. Ảnh chụp màn hình ứng dụng theo dõi vệ tinh lúc 12 giờ 40 phút ngày 23-6

Sáng 23-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, bão Mekkhala ngoài khơi Thái Bình Dương đã mạnh lên cấp 16, trở thành siêu bão. Lúc sáng cùng ngày, tâm siêu bão ở khoảng 18,8 độ vĩ Bắc; 125,2 độ kinh Đông, cường độ cấp 16, giật trên cấp 17.

Hiện siêu bão Mekkhala ở phía Đông đảo Luzon của Philippines. Bão bắt đầu đổi hướng, di chuyển lên phía Bắc dọc vùng biển phía Đông Philippines, hướng về đảo Okinawa và khu vực phía Nam Nhật Bản.

Theo số liệu thống kê, siêu bão Mekkhala là cơn bão xuất hiện trong tháng 6 mạnh nhất tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong 22 năm qua.

Dự báo trong ngày 23 và 24-6, siêu bão Mekkhala di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/giờ; sau đó có xu hướng chuyển dần lên phía Bắc. Bão tiếp tục hướng về vùng biển phía Nam Nhật Bản và duy trì cường độ cấp 16, giật trên cấp 17.

Những ngày tiếp theo, bão có khả năng chuyển hướng Bắc rồi Đông Bắc, tiến về khu vực vịnh Tosa của Nhật Bản và suy yếu dần. Cơ quan khí tượng Việt Nam đang tiếp tục theo dõi diễn biến của siêu bão này.

Cùng thời điểm, tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương vừa hình thành thêm một áp thấp nhiệt đới mới. Sáng 23-6, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,9 độ vĩ Bắc; 146,2 độ kinh Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng tương tự siêu bão Mekkhala và không đi vào Biển Đông.

PHÚC HẬU