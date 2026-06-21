Dự báo các tháng cuối năm ít bão

Cơ quan khí tượng cập nhật dự báo, mùa bão năm 2026 trên Biển Đông có khả năng ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Nam bộ chịu tác động của bão và áp thấp nhiệt đới trong những tháng cuối năm.

Chiều 21-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực ở Bắc bộ và Trung bộ. Lúc 13 giờ cùng ngày, nhiệt độ tại trung du, đồng bằng Bắc bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Hà Nội nắng nóng 37,8 độ C ngày 21-6. Ảnh: PHÚC HẬU

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nắng nóng gay gắt xuất hiện với nền nhiệt phổ biến 36-38 độ C. Một số trạm ghi nhận mức nhiệt rất cao như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,9 độ C, Vinh (Nghệ An) 38,8 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,7 độ C và Đông Hà (Quảng Trị) 38,6 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng ở Bắc bộ sẽ gia tăng từ ngày 22-6 và đạt đỉnh trong các ngày 23 đến 24-6, với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ ngày 25-6, mưa dông có xu hướng gia tăng, nắng nóng ở Bắc bộ cơ bản chấm dứt vào ngày 26-6.

Tại Trung bộ, từ ngày 22 đến 25-6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp diễn. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nơi 38-40 độ C, vùng núi phía Tây vượt 40 độ C. Đợt nắng nóng tại Trung bộ còn kéo dài đến hết tháng 6.

>>> Dưới đây là bảng nhiệt độ cụ thể tại một số trạm đo trưa 21-6. Nguồn số liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia:

Địa phương Trạm đo Nhiệt độ (°C) Hà Nội Láng 37,8 Ninh Bình Phủ Lý 37,3 Ninh Bình 37,4 Thanh Hóa Thanh Hóa 37,2 Như Xuân 38,2 Tĩnh Gia 38,9 Nghệ An Tây Hiếu 38,2 Con Cuông 38 Vinh 38,8 Hà Tĩnh Hà Tĩnh 38,4 Hương Khê 38,7 Kỳ Anh 37,8 Quảng Trị Đồng Hới 38,3 Đông Hà 38,6

Trong khi đó, Nam bộ và TPHCM tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ C, một số nơi trên 35 độ C. Chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt tại Nam bộ thấp hơn đáng kể so với Bắc bộ và Trung bộ.

Cơn bão Mekhala. Ảnh chụp màn hình theo dõi mây vệ tinh Z.E

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão Mekhala. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam và tham khảo một số mô hình quốc tế, cơn bão này di chuyển lên phía Bắc về khu vực gần Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản, chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, năm 2026 Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong đó, khoảng 3-5 cơn có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, tập trung vào các tháng 7 đến tháng 9 ở Bắc bộ và tháng 10 đến tháng 11 tại Trung bộ.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý không loại trừ khả năng bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Nam bộ trong các tháng cuối năm.

PHÚC VĂN