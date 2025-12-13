An Giang: Học bổng liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ tiếp sức cho 57 học sinh, sinh viên nghèo

Ngày 13-12, tại Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TPHCM), Hội Khuyến học tỉnh An Giang tổ chức Lễ trao học bổng liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ lần thứ 18, năm học 2025-2026 cho 57 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tấn Danh, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang trao học bổng cho học sinh Trường THPT Thực hành sư phạm - Đại học An Giang

Trong đó, năm học 2025-2026, Quỹ Học bổng liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ đã xét và trao 50 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hội Khuyến học tỉnh An Giang và ông Trần Văn Truyền (ngụ TPHCM) cũng cấp 1 suất học bổng 8 triệu đồng trợ cấp khó khăn năm học 2025-2026 cho em Phan Ngọc Khôi Nguyên, sinh viên năm 3 Trường Đại học An Giang; cùng 6 suất học bổng (8 triệu đồng/suất) cho các sinh viên là người An Giang đang học tại các trường đại học trong và ngoài tỉnh An Giang, có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên học tốt.

Ngoài ra, Quỹ học bổng liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ cũng trao hỗ trợ cho 5 giáo viên trên địa bàn tỉnh An Giang có hoàn cảnh khó khăn, đạt nhiều thành tích trong giảng dạy năm học 2024-2025 (3 triệu đồng/suất).

Quỹ Học bổng liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ do gia đình liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ, quê ở xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới (nay là xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang) sáng lập, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ cho sự nghiệp “trồng người” của quê hương An Giang.

NAM KHÔI