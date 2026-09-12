Phát động chuỗi sân chơi trực tuyến VIO năm học 2026–2027

Học sinh xuất sắc nhận giải tại Vio Global Champion 2025–2026. Ảnh: DUNG PHƯƠNG

Theo đó, VioEdu đồng loạt phát động các sân chơi trong hệ sinh thái VIO với hai nội dung mới nổi bật: sân chơi kỹ năng sống VioSkills và việc bổ sung Tiếng Anh thành môn thi độc lập tại Violympic.

Điểm nhấn của buổi lễ là phần trao giải cho đoàn học sinh Myanmar tại tại Đấu trường Toán học quốc tế Vio Global Champion 2025–2026, tiếp nối định hướng mở rộng kết nối quốc tế của hệ sinh thái.

Tiếp nối sự kiện tại Hà Nội, chuỗi ngày hội phát động sẽ diễn ra tại 5 tỉnh/thành phố trong tháng 9 và tháng 10. Mỗi địa phương có gameshow đấu trí trực tiếp giữa các đội thi đại diện cho 4 trường học trên địa bàn, tranh các giải nhất, nhì, ba và giải “Tập thể cổ vũ ấn tượng nhất”.

Đoàn học sinh Myanmar nhận giải Vio Global Champion 2025-2026. Ảnh: DUNG PHƯƠNG

Theo ban tổ chức, trong bối cảnh ngành giáo dục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hệ sinh thái VIO năm học 2026–2027 được phát triển theo ba định hướng nổi bật. Ma trận đề thi và học liệu được xây dựng bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng các câu hỏi vận dụng và giải quyết vấn đề, qua đó hỗ trợ học sinh phát triển năng lực tư duy và khả năng ứng dụng kiến thức. VIO tạo điều kiện để học sinh làm quen với thao tác làm bài trên máy tính và các định dạng đánh giá số. Qua đó, các em từng bước hình thành kỹ năng và tâm lý phù hợp khi tham gia kiểm tra, đánh giá trên môi trường số, phù hợp với xu hướng hiện đại hóa khảo thí và lộ trình Bộ GD-ĐT đang xây dựng đối với thi trên máy tính. Cùng với đó, nhiều sân chơi trong hệ sinh thái VIO có các vòng tham gia mở cho học sinh, góp phần đưa học liệu tới học sinh ở nhiều địa bàn, từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, đồng thời hỗ trợ học sinh và giáo viên nâng cao năng lực số.

Hệ sinh thái VIO năm học 2026–2027 gồm các sân chơi trải rộng từ bậc mầm non đến THPT.

Cụ thể, Violympic năm học 2026–2027 gồm 6 môn thi: Toán, Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, với phạm vi khối lớp khác nhau theo từng môn. Trong đó, Tiếng Anh là môn thi mới, dành cho học sinh lớp 1–5, phù hợp với định hướng tăng cường dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Sao nhí thông minh (VioKids) là sân chơi dành cho trẻ mầm non từ 3 đến 5 tuổi, với nội dung bám sát định hướng chương trình giáo dục mầm non, tập trung rèn luyện 7 nhóm năng lực tư duy cho trẻ.

Thầy cô và các em học sinh cùng phát động các sân chơi VIO năm học 2026-2027. Ảnh: DUNG PHƯƠNG

Vio Global Champion là sân chơi Toán học quốc tế bằng tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 8, có sự bảo trợ chuyên môn của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

VioExam là nền tảng luyện thi và thi thử trực tuyến dành cho bậc trung học phổ thông, bám sát cấu trúc đề thi tốt nghiệp, đồng thời hỗ trợ học sinh tra cứu điểm và gợi ý lựa chọn trường, nguyện vọng.

VioSkills là sân chơi mới, đưa học sinh tiểu học vào hành trình rèn luyện kỹ năng sống, bao gồm năng lực số, văn hóa học đường, quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao thông và kỹ năng tự phòng vệ.

Học sinh trên toàn quốc có thể bắt đầu đăng ký và luyện tập trên các sân chơi theo lịch và thể lệ cụ thể của từng chương trình.

VIO kế thừa nền tảng từ Violympic – sân chơi giải Toán qua Internet đầu tiên tại Việt Nam, ra đời năm 2008 với sự phối hợp của FPT và Bộ GD-ĐT. Gần hai thập kỷ phát triển, hệ sinh thái VIO không ngừng mở rộng với nhiều sản phẩm giáo dục số. VioEdu đã được triển khai rộng rãi và phối hợp cùng nhiều Sở GD-ĐT trên cả nước. Năm 2016, Violympic ra mắt phiên bản quốc tế Global Violympic và hợp tác đưa phiên bản Toán trực tuyến sang Lào (Laolympic).

LÂM NGUYÊN