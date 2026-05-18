Bảo vệ trẻ em trước “yêu râu xanh”

Gần đây, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em tại nhiều tỉnh, thành ở ĐBSCL đang có chiều hướng gia tăng. Đáng lo hơn, phần lớn vụ việc xuất phát từ các mối quan hệ quen biết, người thân cận hoặc qua mạng xã hội - nơi trẻ em dễ trở thành “con mồi” nếu thiếu kỹ năng tự bảo vệ và sự quan tâm từ gia đình.

Bị cáo Tiêu Chí Tâm (sinh năm 1971, ngụ xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau) bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Ảnh: NGUYỄN THÁI

Những vụ việc đau lòng

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đồng Tháp xảy ra 15 vụ xâm hại tình dục trẻ em, gồm 9 vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, 4 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 2 vụ dâm ô người dưới 16 tuổi. Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, phần lớn các đối tượng sử dụng mạng xã hội để làm quen, tạo lòng tin rồi dụ dỗ nạn nhân đi chơi, ăn uống trước khi thực hiện hành vi phạm tội.

Một vụ việc gây nhiều ám ảnh xảy ra vào cuối tháng 2-2025 khi Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tiếp nhận một bé gái sinh năm 2009 đến sinh con. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã chuyển thông tin cho cơ quan chức năng. Qua điều tra, công an xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là một thanh niên sinh năm 2006, có quen biết với nạn nhân từ trước.

Tại Cà Mau, dư luận từng bàng hoàng trước vụ bé gái mới 8 tuổi bị xâm hại nhiều lần bởi chính người quen của gia đình. Theo hồ sơ vụ án, Tiêu Chí Tâm (sinh năm 1971) trong thời gian sống tại nhà người quen đã 3 lần thực hiện hành vi xâm hại bé gái sinh năm 2017. Chỉ khi cháu bé có biểu hiện bất thường về sức khỏe, gia đình mới phát hiện và tố giác đến cơ quan công an. Dù bị cáo bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 20 năm tù giam, nhưng hậu quả để lại đối với nạn nhân là vô cùng nặng nề.

Trong khi đó, trong quý 1-2026, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 32 vụ xâm hại tình dục trẻ em, nhiều vụ việc cho thấy các đối tượng ngày càng liều lĩnh và tinh vi. Đối tượng Kiến An (sinh năm 2004) quen biết một bé gái sinh năm 2011 qua mạng xã hội. Sau nhiều lần nhắn tin, hẹn gặp, đối tượng đã dụ nạn nhân đến nhà và thực hiện hành vi giao cấu. Một vụ khác, Phạm Duy Tân (sinh năm 1994) dù từng bị kết án tù về tội dâm ô trẻ em nhưng tiếp tục tái phạm với bé gái mới 7 tuổi tại địa phương khác.

Theo cơ quan công an, đa số vụ án xảy ra ở vùng nông thôn, nơi điều kiện quản lý trẻ em còn hạn chế. Đối tượng và nạn nhân thường có quan hệ họ hàng, hàng xóm hoặc quen biết từ trước. Nhiều phụ huynh vì mưu sinh nên thiếu thời gian quan tâm, giám sát con em, trong khi trẻ em còn non nớt, thiếu kỹ năng nhận diện nguy cơ nên dễ bị dụ dỗ hoặc khống chế tâm lý. Đáng lo ngại hơn, không gian mạng đang trở thành môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Dựng “lá chắn” từ gia đình và cộng đồng

Theo Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Y tế tỉnh Cà Mau, năm 2025 toàn tỉnh xảy ra 25 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục; riêng những tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận thêm 6 vụ. Những con số này cho thấy tình trạng xâm hại trẻ em chưa có dấu hiệu giảm và đặt ra yêu cầu cấp thiết về giải pháp phòng ngừa hiệu quả hơn. Không chỉ là những vụ án hình sự, xâm hại tình dục trẻ em còn để lại hậu quả kéo dài đối với sự phát triển thể chất, tinh thần của nạn nhân. Nhiều em rơi vào trạng thái hoảng loạn, trầm cảm, sợ tiếp xúc với người lạ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập và quá trình phát triển tâm lý. Có trường hợp mang thai ở tuổi vị thành niên, kéo theo hàng loạt hệ lụy xã hội.

Ông Cao Văn Lợi, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Y tế tỉnh Cà Mau, đề xuất, để hạn chế tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ về thủ đoạn của các đối tượng phạm tội và biện pháp phòng ngừa. Ngành chức năng tăng cường phối hợp liên ngành trong phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, song song đó thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ nạn nhân, chú trọng tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ y tế để trẻ sớm ổn định tinh thần, hòa nhập cộng đồng.

Tại Đồng Tháp, lực lượng công an phối hợp với trường học, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề “Cơ thể con là của con”, giúp học sinh nhận biết “vùng riêng tư”, phân biệt “bí mật tốt” và “bí mật xấu”; hướng dẫn kỹ năng phản ứng khi gặp nguy hiểm như bỏ chạy, tri hô hoặc tìm người tin cậy hỗ trợ.

Tại Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long, cho biết, giải pháp bảo vệ trẻ em là phải xây dựng “lá chắn” từ gia đình, nhà trường và cộng đồng. Đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ trẻ em, nhất là tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, lực lượng chức năng chú trọng quản lý, hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị xâm hại; quan tâm thăm hỏi, động viên gia đình và nạn nhân để giúp các em ổn định tâm lý, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Theo cơ quan công an, ngoài việc đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm các vụ án xâm hại trẻ em; phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát và TAND đưa các đối tượng vi phạm ra xét xử kịp thời nhằm răn đe, phòng ngừa chung, phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, quản lý và giáo dục con em về giới tính, kỹ năng phòng tránh xâm hại; tạo thói quen để trẻ chia sẻ sự việc xảy ra hàng ngày nhằm sớm phát hiện dấu hiệu bất thường. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bị xâm hại, gia đình cần bình tĩnh động viên trẻ, đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan công an hoặc gọi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để được hỗ trợ kịp thời.

TÍN HUY - TẤN THÁI