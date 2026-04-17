Gia Lai: “Bão bụi” từ sân bay Phù Cát

Người dân ở dọc quốc lộ 19B, tỉnh lộ ĐT 638 và đường ĐH21 (đoạn qua các phường, xã: An Nhơn, An Nhơn Bắc, Hội Sơn, Hòa Hội, Bình Hiệp, Bình An của tỉnh Gia Lai) vừa phản ánh đến đường dây nóng Báo SGGP về việc suốt nhiều tháng qua, cuộc sống gặp nhiều khó khăn vì “bão bụi” từ các công trường dự án lớn trên địa bàn, nhất là công trường sân bay Phù Cát.

Người dân ven quốc lộ 19B dùng ni lông trùm kín đồ dùng để chống bụi

Có mặt tại quốc lộ 19B, PV Báo SGGP ghi nhận dòng xe tải, xe ben chở đất san lấp nối nhau chạy rầm rộ, bụi đất tung lên mù mịt, phủ kín nhà dân ven đường. Dọc tuyến đường kéo dài nhiều kilômét, các nhà dân và hàng quán phải bịt kín bằng bạt, ni lông, tôn để chống bụi. Tại tổ dân phố Tân Nghi (phường An Nhơn), xe tải chở đất chạy ồ ạt, có phương tiện chạy rất nhanh. Một số vị trí dẫn từ quốc lộ 19B vào công trường đường băng số 2 sân bay Phù Cát, mỗi lượt xe qua kéo theo bụi phủ kín ruộng, vườn, nhà dân. Khu dân cư này gần như “dầm mình” trong “bão bụi” suốt ngày.

Để chống bụi, gia đình bà Nguyễn Thị Khoa (76 tuổi, tổ dân phố Tân Nghi) dùng ni lông, bạt để che kín, bọc đồ đạc, ly chén. Quán nước giải khát, cà phê của gia đình nằm sát công trường nên chịu ảnh hưởng trực diện. “Suốt nhiều tháng qua, gia đình tôi rất khổ sở vì sống chung với bụi. Đồ đạc, ấm chén, bàn ghế, chăn mền, áo quần đều phủ kín bụi, dọn mãi không hết. Có bữa đang ăn cơm thì xe tải chạy đến, kéo theo bụi mịt mù, cả nhà phải bưng mâm cơm bỏ chạy”, bà Khoa than thở. Tương tự, nhà ông Trần Quang Thanh (tổ dân phố Vĩnh Phú, phường An Nhơn Bắc) cũng bịt kín bằng bạt để chống bụi. Cả gia đình cùng các cháu nhỏ lui ra phía sau sinh hoạt trong cảnh tối tăm, ngột ngạt vì nhà thường xuyên đóng kín cửa.

Ông Võ Đình Chín, đại diện chủ đầu tư dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình khu bay sân bay Phù Cát, cho hay, dự án cần khoảng 5 triệu m3 đất san lấp. Do rút ngắn tiến độ 3 tháng, mỗi ngày đơn vị phải huy động 300-350 xe tải hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ nên phát sinh bụi, làm ảnh hưởng đời sống người dân. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành sau 2 tháng nữa. Đơn vị sẽ tăng cường xe tưới nước và yêu cầu lái xe che chắn kỹ, không để rơi vãi vật liệu...

Dọc tỉnh lộ ĐT 638 và ĐH21 qua các xã Hội Sơn, Hòa Hội, Bình Hiệp, Bình An, người dân cũng mệt mỏi vì sống chung với bụi. Tại xã Hòa Hội, ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã, cho biết, có 150 hộ dân bị ảnh hưởng bụi từ công trình sân bay Phù Cát. Trước đó, do người dân quá bức xúc nên các nhà thầu đã hỗ trợ hơn 3 triệu đồng/hộ dân.

Qua trao đổi, đa số các hộ dân sống dọc quốc lộ 19B bày tỏ đồng thuận với dự án đường băng số 2 và các công trình khu bay sân bay Phù Cát vì sự phát triển chung. Tuy nhiên, người dân đề nghị nhà thầu yêu cầu tài xế tuân thủ tốc độ, che chắn kín vật liệu và tăng cường tưới nước để giảm bụi.

NGỌC OAI