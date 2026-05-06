Đổi mới mạnh mẽ, phụng sự bạn đọc

LTS: Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Báo SGGP xuất bản số đầu tiên (5-5-1975 - 5-5-2026), khi truy cập vào địa chỉ sggp.org.vn, độc giả rất bất ngờ trước diện mạo hoàn toàn mới của Báo SGGP. Đây không chỉ là sự thay đổi về giao diện đơn thuần, mà là kết quả của một chiến lược chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện mà Báo SGGP đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua.

Nhiều bạn đọc gắn bó lâu năm với báo đã gửi lời chúc mừng, bày tỏ ý kiến và kỳ vọng, mong muốn Báo SGGP ngày càng phát triển để xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc.

* Ông NGUYỄN BẠCH HOÀNG PHỤNG, Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM: Mong Báo SGGP tiếp tục bám sát nhịp sống cơ sở

Từ thực tiễn công tác tại địa phương, tôi rất trân trọng và đánh giá cao vai trò của Báo SGGP trong việc đồng hành chính quyền cơ sở, nhất là trong lĩnh vực cải cách hành chính và phục vụ người dân. Suốt những năm qua, Báo SGGP không chỉ là kênh thông tin chính thống, tin cậy mà còn là “kênh tham khảo” thiết thực, giúp các cấp chính quyền có thêm góc nhìn đa chiều từ chính đời sống.

Nhiều phản ánh trên báo về những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, dịch vụ công trực tuyến… đã góp phần chỉ ra rõ hơn những “điểm nghẽn” trong quá trình vận hành. Đặc biệt, Báo SGGP không dừng ở phản ánh, mà còn phân tích, gợi mở giải pháp, qua đó giúp địa phương có thêm cơ sở rà soát quy trình để nâng cao hơn chất lượng phục vụ người dân.

Ở góc độ quản lý, những thông tin kịp thời, sát thực tiễn từ Báo SGGP đã tạo ra động lực và cả áp lực tích cực, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức phường Tăng Nhơn Phú nâng cao tinh thần trách nhiệm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng Báo SGGP tiếp tục bám sát nhịp sống cơ sở, phản ánh đúng thực chất về chất lượng phục vụ người dân, kịp thời chỉ ra những hạn chế, đồng thời lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Sự đồng hành ấy sẽ góp phần giúp chính quyền cơ sở hoàn thiện mình, hướng tới nền hành chính phục vụ, gần dân và vì dân hơn.

* Bạn LÊ QUANG HUY, Bí thư Chi đoàn khu phố 52, Đoàn phường Phú Thọ Hòa, TPHCM: Báo SGGP đến gần hơn với người trẻ

Là bạn đọc thường xuyên của Báo SGGP, tôi quan tâm đến cách một tờ báo Đảng của TPHCM đang đổi mới như thế nào để gần hơn với công chúng, nhất là người trẻ. Với tôi, Báo SGGP lâu nay tạo được sự tin cậy bởi nguồn tin chính thống, cách phản ánh bám sát đời sống của người dân thành phố và những bài viết có chiều sâu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tôi cũng thường tìm đọc bài viết về hoạt động của thanh niên tại TPHCM và trên cả nước, bài về các phường, xã vì đó là thông tin gần gũi trong đời sống hàng ngày. Là bí thư chi đoàn khu phố, tôi thấy các bài viết gắn với với thanh niên, với hoạt động ở cơ sở trên Báo SGGP giúp chúng tôi có thêm thông tin, góc nhìn và động lực để triển khai các phong trào tại địa phương.

Hôm nay, khi truy cập Báo SGGP điện tử, tôi khá ấn tượng với giao diện mới. Trang báo được thiết kế tối giản, hiện đại, thoáng mắt hơn và dễ theo dõi hơn. Các chuyên mục thì được bố trí rõ ràng, có nhiều chuyển động bắt mắt. Biểu tượng chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác được đặt nổi bật đã tạo điểm nhấn trang trọng và thu hút tôi ở lại lâu hơn với trang báo.

Tôi cho rằng, sự cải tiến này là bước đi cần thiết, cho thấy Báo SGGP đang bắt nhịp với yêu cầu truyền thông hiện đại. Tôi hy vọng Báo SGGP sẽ tiếp tục phát huy vai trò là tờ báo Đảng chủ lực của TPHCM, đồng thời thường xuyên đổi mới cả về nội dung, hình thức và cách tiếp cận công chúng.

Bên cạnh các bài viết chính luận, thời sự, kinh tế - xã hội có chiều sâu, Báo SGGP có thể tăng những nội dung gần với giới trẻ; tăng các sản phẩm đa phương tiện, đồ họa, video ngắn, chùm ảnh, các tin bài có sự tương tác để người trẻ cảm thấy thu hút.

* Chị NGUYỄN THƯƠNG NHỚ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 5, phường Rạch Dừa, TPHCM: Giao diện đơn giản, thân thiện, dễ theo dõi

Tôi theo dõi Báo SGGP thường ngày và rất thích những thay đổi mới về giao diện của báo in, báo điện tử thời gian gần đây. Giao diện báo điện tử mới trông rất đơn giản và thân thiện. Tôi không cảm giác bị rối mắt khi chọn đọc thông tin.

Ngoài ra, tôi rất ấn tượng với Chuyên trang “Sức sống cơ sở” vì có nhiều thông tin bổ ích, học tập được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các địa phương bạn. Qua đó giúp tôi có nhiều thông tin liên quan tới công tác hội, nhất là học hỏi trong việc tuyên truyền chủ trương, chăm lo đời sống hội viên và vận động phụ nữ thực hiện bình đẳng giới; thu hút các tầng lớp phụ nữ tại địa phương tham gia các phong trào, hoạt động hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, đặc biệt trong các trường hợp khó khăn...

Bên cạnh giao diện mới đẹp hơn, SGGP điện tử còn “thông minh” hơn, giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm và tiếp cận nhanh nhất những vấn đề mình quan tâm, từ các chính sách cải cách hành chính đến nhịp sống đô thị năng động của TPHCM. Nói thật là trước đây, phần tìm kiếm tin bài trên giao diện SGGP điện tử hơi khó. Tôi cũng thấy gần đây, Báo SGGP điện tử có thêm các buổi giao lưu trực tuyến với các nội dung trò chuyện hấp dẫn, hữu ích.

* Ông NGUYỄN PHÚ HÒA, Giám đốc Công ty TNHH NPH Thế Giới Số: Hiện đại, bắt kịp xu hướng truyền thông đa nền tảng

Giao diện mới của Báo SGGP tại website sggp.org.vn cho thấy một bước chuyển mình rõ rệt theo hướng hiện đại hóa và chuyển đổi số. Trước hết, điểm nổi bật là phong cách thiết kế tối giản - phẳng - hiện đại, tạo cảm giác thoáng và dễ đọc. Nội dung được làm nổi bật hơn nhờ bố cục rõ ràng, giúp người dùng tiếp cận thông tin nhanh, đặc biệt phù hợp với thói quen đọc tin nhanh hiện nay.

Ngoài ra, giao diện mới thể hiện rõ xu hướng báo chí đa phương tiện. Video, podcast, short clip được đưa trực tiếp lên trang chủ, tạo trải nghiệm sinh động và gần với các nền tảng mạng xã hội. Đây là điểm cộng lớn trong việc thu hút độc giả trẻ.

Tổng thể, giao diện mới mang tinh thần báo chí số hiện đại, lấy người dùng làm trung tâm, thể hiện rõ nỗ lực bắt kịp xu hướng truyền thông đa nền tảng trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, việc tối ưu mật độ thông tin trên trang chủ đôi lúc khá dày, có thể gây quá tải với người đọc mới.

* Chị PHAN THỊ THUẬN, phường Dĩ An, TPHCM: Tìm thấy độ tin cậy ở những bản tin

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, việc tiếp cận thông tin chính thống ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Không khó để bắt gặp những thông tin sai lệch, giật gân, thậm chí gây hoang mang liên quan đến sức khỏe, giáo dục hay chính sách trên mạng xã hội.

Có những lúc tôi đọc một thông tin về dịch bệnh hay thực phẩm bẩn trên mạng, cảm thấy rất lo lắng nhưng không biết thực hư ra sao. Khi đó, tôi thường tìm thông tin trên Báo SGGP để kiểm chứng. Ở đây, thông tin được trình bày rõ ràng, có dẫn nguồn, có ý kiến chuyên gia nên tôi cảm thấy yên tâm hơn.

Nhiều thông tin trên báo đã giúp tôi thay đổi thói quen, sống theo hướng tích cực. Những bài viết về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe rất hữu ích. Tôi thường gửi câu hỏi cho mục “Alo bác sĩ” của báo và nhờ bác sĩ giải đáp các thắc mắc; thậm chí tôi còn in những bài hay để đọc lại và chia sẻ cho người thân. Nhờ đó, cả gia đình tôi ý thức hơn trong việc giữ gìn sức khỏe.

Thực tế tôi thấy, ngày nay báo chí không chỉ cạnh tranh về nội dung mà còn về cách truyền tải. Tôi vui mừng trước những thay đổi về giao diện của Báo SGGP điện tử, và mong muốn tờ báo luôn giữ được chất lượng, độ tin cậy trong thông tin. Tôi tin rằng Báo SGGP sẽ ngày càng thu hút được nhiều bạn đọc, kể cả bạn đọc trẻ tuổi.

>> Hình ảnh Báo SGGP đồng hành cùng bạn đọc. Ảnh: Hoàng Hùng

Tin liên quan Bước chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số

NHÓM PV