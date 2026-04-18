Quảng Ngãi: Người dân mong nâng cấp nhiều cầu treo

Bạn đọc phản ánh đến đường dây nóng Báo SGGP về tình trạng nhiều cầu treo dân sinh trên địa bàn các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi bị xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi đi lại, gây khó khăn cho sản xuất, phát triển kinh tế.

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, tại thôn Đăk Poi, xã Đăk Pék, hiện có 2 cầu treo xuống cấp nghiêm trọng, rộng khoảng 1,4m, đều bắc qua sông Pô Kô. Trong đó, một cầu treo trụ gỗ dài khoảng 70m, phần thép giăng đã bị võng khiến nhịp cầu chùng xuống. Ván cầu mục, gãy, lộ nhiều khoảng trống, người qua cầu rất dễ trượt chân. Khi di chuyển, cầu rung lắc mạnh, người dân vừa đi vừa lo sợ.

Do xuống cấp nặng, cầu này hiện chỉ còn phục vụ người đi bộ. Cầu treo còn lại dài khoảng 50m, trụ bê tông, ván gỗ, đã xuống cấp nghiêm trọng. Cây cầu này phục vụ việc đi lại của hơn 100 hộ dân vào khu sản xuất rộng khoảng 100ha. Hiện người dân chỉ có thể đi xe máy chở nông sản qua cầu, không thể lưu thông bằng các loại xe lớn.

Ông A Phước, Trưởng thôn Đăk Poi, cho biết, thôn đã khuyến cáo người dân hạn chế qua cầu trong mùa mưa lũ để bảo đảm an toàn. Việc cầu hẹp cũng khiến việc vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn, mỗi lần thu hoạch người dân phải chở từng bao, mất nhiều thời gian, công sức, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Nhiều năm nay, người dân trong thôn luôn mong mỏi có cầu treo kiên cố để thuận lợi đi lại, vận chuyển nông sản.

Cầu treo thôn Đăk Poi, xã Đăk Pék xuống cấp, hiểm nguy rình rập

Theo ông Đỗ Đăng Dự, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pék, trên địa bàn xã hiện còn nhiều cầu treo dân sinh do người dân tự xây dựng, mất an toàn. Một số cầu treo tuy vẫn phục vụ việc đi lại nhưng kết cấu đã xuống cấp, rủi ro cao, đặc biệt vào mùa mưa lũ dễ bị lật, trôi, gây nguy hiểm cho người dân.

Trước thực trạng này, UBND xã Đăk Pék đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm xem xét đầu tư xây dựng mới 5 cầu treo dân sinh, với tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Việc đầu tư được xác định là cần thiết, cấp bách, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày, đồng thời tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Không chỉ tại Đăk Pék, xuôi về các xã Kon Braih và Đăk Kôi, nhiều cầu treo dân sinh cũng trong tình trạng xuống cấp, gây mất an toàn. Vừa qua, UBND xã Kon Braih đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi bố trí khoảng 6 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục cấp bách 5 cầu treo bị hư hỏng.

Trong khi đó, xã Đăk Kôi đề nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan xem xét hỗ trợ hơn 7,6 tỷ đồng để sửa chữa 9 cầu treo tại các thôn 2, 5, 7, 9, Kon Bỉ, Kon Lung, Kon Vi Vàng và Kon Long.

Ông Đỗ Dũng Sỹ, Trưởng Phòng Kinh tế xã Kon Braih, cho hay, 5 cầu treo trên địa bàn xã đã xuống cấp ở nhiều hạng mục. Nghiêm trọng nhất là cầu treo ở thôn 5, khi hệ thống dây treo bị chùng, khả năng chịu lực không đồng đều, cầu rung lắc mạnh mỗi khi có phương tiện lưu thông, mố đầu cầu bị sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình khai thác, nhất là vào mùa mưa lũ. Do đó, việc đầu tư sửa chữa là cần thiết để bảo đảm an toàn đi lại cho người dân.

HỮU PHÚC