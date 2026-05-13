Vụ thiếu nước sạch ở xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh: Người dân đã có nước sạch sử dụng

Ngày 12-5, ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, sau khi chính quyền địa phương trực tiếp làm việc với Nhà máy cấp nước sạch Thành Trung, đồng thời phía nhà máy cũng nỗ lực xử lý, khắc phục các sự cố..., đến nay việc cung cấp nguồn nước sạch sinh hoạt trở lại ổn định cho người dân trên địa bàn, trong đó có khu vực thôn Xóm Mới, đã được đảm bảo.

Trước đó, Báo SGGP ngày 12-4-2026 đăng bài viết “Người dân thiếu nước sạch giữa mùa nắng nóng vì nhà máy cấp nước hư hệ thống bơm”, phản ánh từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4-2026, thời điểm diễn ra nắng nóng gay gắt, cuộc sống của gần 200 hộ dân ở thôn Xóm Mới (xã Đức Thịnh) gặp nhiều khó khăn vì thiếu nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt từ nhà máy cấp nước sạch. Hàng ngày, người dân địa phương phải sử dụng các thùng, can nhựa đi xin nước ở những hộ lân cận; chuyển sang sử dụng nguồn nước từ khu vực ao hồ, nước giếng khoan, giếng đào và nước mưa tích trữ để sinh hoạt, ăn uống, tắm giặt,...

DƯƠNG QUANG