Phải coi hành khách là trung tâm

Việc các hãng hàng không điều chỉnh về mạng đường bay, tải cung ứng, chỉ duy trì các đường bay trục chính như Hà Nội - Đà Nẵng - TPHCM là cần thiết trong bối cảnh giá nhiên liệu Jet A-1 tăng cao.

Không khó để nhận thấy, dịch vụ vận tải hàng không có nhiều đặc thù, mà trong nhiều tình huống, hành khách gần như không có quyền lựa chọn. Khi chuyến bay bị chậm, hủy, thay đổi giờ bay hoặc điều chỉnh khai thác, hành khách thường chỉ nhận được thông báo một chiều, thiếu thông tin rõ ràng và ít có cơ chế phản hồi hiệu quả.

Đặc biệt, trong những ngày gần đây, khi các hãng phải cắt giảm chuyến bay do giá nhiên liệu tăng, hành khách là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp. Việc lựa chọn giờ bay đã bị thu hẹp, giá vé tăng cao, giá vé chuyến bay nội địa có thời điểm tăng sát giá trần, giá vé bay chặng quốc tế tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với trước.

Đồng thời, nguy cơ bị chậm, hủy chuyến hoặc dồn chuyến cũng cao hơn. Rõ ràng, khi các hãng bay phải xoay xở trước áp lực chi phí, thị trường và hạ tầng, thì hành khách lại trở thành bên yếu thế nhất trong chuỗi giá trị.

Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các hãng hàng không khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động xấu do giá nhiên liệu tăng, trong đó, chủ động các giải pháp hạn chế thiệt hại đối với hành khách.

Tuy nhiên, những chỉ đạo này cần được các hãng hàng không quán triệt, biến thành một triết lý vận hành văn minh: coi hành khách là trung tâm. Một ngành dịch vụ không thể phát triển bền vững nếu đặt phần nhiều gánh nặng điều chỉnh lên phía khách hàng.

Đã đến lúc, cùng với việc tối ưu hóa đội máy bay, mạng bay và chi phí, các hãng hàng không cần tái định vị hành khách không phải là “biến số” phải thích nghi, mà là trung tâm cần được bảo vệ. Điều này không chỉ giảm áp lực vận hành mà còn củng cố niềm tin thị trường - thứ tài sản vô hình nhưng quyết định sự sống còn của mỗi hãng hàng không.

MINH DUY