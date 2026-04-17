Hàng cây trụi cành trên đường

Những ngày gần đây, qua lại đoạn đường Sư Vạn Hạnh (phường Hòa Hưng, TPHCM), tôi có cảm giác bần thần pha chút tiếc nuối lẫn hụt hẫng vì hàng cây xanh rợp bóng mát - là hàng cây phượng vĩ bên cạnh Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM đã bị đốn chặt trụi lủi, chỉ còn thân và gốc cây (ảnh).

Tôi hỏi một bác xe ôm và một người dân sinh sống gần đó thì họ cho biết, hàng cây phượng vĩ bị cắt tỉa trụi cành lá cách đây hơn một tuần. Nguyên nhân là trước đó có một nhánh bị gãy, rơi xuống vỉa hè nên đội quản lý cây xanh đã quyết định cắt trụi cành lá của hàng cây phượng vĩ.

Tôi thường xuyên đi lại qua đoạn đường này mỗi ngày. Trước đây, mỗi khi vào hè, hàng cây phượng vĩ trổ bông, rực đỏ cả một góc phố. Những chùm hoa phượng vĩ đỏ rực, đẹp mắt là nơi các bạn sinh viên, người dân thích thú “check-in”. Hàng cây phượng vĩ cũng là nơi các bạn sinh viên rủ nhau cùng ngồi uống ly nước mát mỗi khi tan học; là nơi bác xe ôm, những người mưu sinh lựa chọn dừng chân nghỉ ngơi vào mỗi trưa nắng gắt.

Thời gian gần đây, đi lại trên một số đoạn đường, nhất là một số đoạn tại trung tâm thành phố, tôi tiếc đứt ruột vì một số cây xanh cổ thụ bị đội quản lý cây xanh chặt tỉa, đứng… trơ trụi bên đường, trong khi thành phố đang trong những ngày nóng ngột ngạt. Thay vì chặt trụi cành những hàng cây xanh quý giá - cảnh đẹp của mỗi góc phố phường, thì cơ quan quản lý cây xanh cần nghiên cứu, xem xét đánh giá hiện trạng cây xanh một cách cụ thể, chính xác trước khi quyết định có chặt phá, đốn bỏ hay không, để người dân được tận hưởng chút bóng mát hiếm hoi.

NGUYỄN ĐƯỚC, Phường Chợ Quán, TPHCM