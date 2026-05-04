Đầu tư 1,5 tỷ đồng khắc phục, sửa chữa cầu Nậy ở Hà Tĩnh

Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đã ký quyết định phê duyệt dự án khắc phục, sửa chữa cầu Nậy ở xã Cổ Đạm, với tổng mức đầu tư xây dựng 1,5 tỷ đồng. Dự kiến, dự án hoàn thành trong năm 2026, nhằm đảm bảo điều kiện đi lại, phát triển sản xuất cho nhân dân.

Biển cảnh báo nguy hiểm được lắp đặt ở khu vực cầu Nậy

Trước đó, Báo SGGP ngày 12-10-2025 thông tin: “Xuất hiện “hố tử thần” trên mặt đường đầu cầu Nậy ở Hà Tĩnh”, phản ánh công trình cầu Nậy dài khoảng 45m, rộng 4m, được đưa vào sử dụng từ tháng 8-2001. Trải qua thời gian và ảnh hưởng bởi thiên tai đã làm nhiều vị trí của cầu bị xuống cấp, sụt lún, nứt vỡ, sạt lở nghiêm trọng; mặt đường ở đầu cầu xuất hiện “hố tử thần” rộng và sâu gần 1m, nguy cơ mất an toàn giao thông, gây khó khăn cho người dân lưu thông qua lại. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã tạm thời lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm cầu sụt lún và hạn chế phương tiện có trọng tải trên 2,5 tấn đi qua cầu.

DƯƠNG QUANG