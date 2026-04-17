Hà Tĩnh đầu tư 12 tỷ đồng khắc phục, sửa chữa hồ chứa Khe Cọi

Ngày 16-4, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương đã có chủ trương đầu tư Dự án khắc phục sửa chữa hồ Khe Cọi (ở xã Hà Linh). Tổng mức đầu tư dự kiến 12 tỷ đồng, hoàn thành trong năm 2026.

Dự án nhằm đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối, giảm thiểu nguy cơ mất ổn định trước tình hình biến đổi khí hậu phức tạp, điều tiết nước tưới cho khoảng 30ha đất nông nghiệp và phục vụ dân sinh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đồng thời tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho người dân trong khu vực cũng như cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái, phòng, chống cháy rừng.

Trước đó, ngày 31-5-2024, Báo SGGP đăng bài “Đập hồ chứa xói lở nghiêm trọng, người dân bất an”, phản ánh công trình hồ chứa nước Khe Cọi được xây dựng vào năm 1978, diện tích lưu vực hồ khoảng 3,1km2, dung tích 0,32 triệu m3, phục vụ tưới nước sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương nhưng hiện đang xuống cấp nghiêm trọng.

DƯƠNG QUANG

