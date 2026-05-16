Nhịp cầu bạn đọc

Cơ quan trả lời

Vụ khu đô thị ở Gia Lai chặn dòng thoát lũ: Đầu tư 2 hệ thống tiêu thoát lũ cho hàng trăm hécta lúa

SGGP

Ngày 15-5, ông Ngô Vĩnh Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Gia Lai, cho biết, UBND tỉnh Gia Lai vừa đồng ý bố trí hơn 500 triệu đồng thuê đơn vị tư vấn nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp và khu dân cư thuộc khu phố 3, khu phố 5, phường Quy Nhơn Đông.

Cửa tiêu thoát lũ khu vực 3, khu vực 5 (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) bị san lấp, bít kín
Cửa tiêu thoát lũ khu vực 3, khu vực 5 (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) bị san lấp, bít kín

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, trong các ngày 12-5 và 13-5, Công ty TNHH Phú Gia Riverside (chủ đầu tư Khu đô thị Chợ Góc) đã huy động phương tiện, nhân lực thi công hệ thống cống tiêu lũ, chống ngập úng trước mắt cho ruộng đồng của người dân. Hệ thống dài 140m, gồm 2 cống bê tông (đường kính 1.500mm/cống) song song, tổng vốn hơn 11 tỷ đồng; kinh phí do nhà đầu tư tự thực hiện.

Trước đó, Báo SGGP ngày 12-7-2025 đăng bài “Khu đô thị chặn dòng thoát lũ”, phản ánh Khu đô thị Chợ Góc đã chặn dòng tiêu thoát lũ của hàng trăm hécta đất lúa ở khu phố 3, khu phố 5, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, khiến ruộng đồng thường xuyên ngập úng, lúa bị hư hại. Sau bài viết phản ánh, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo đầu tư 2 hệ thống tiêu thoát lũ nhằm xử lý tình trạng ngập úng vùng sản xuất nông nghiệp phường Quy Nhơn Đông, góp phần giảm ngập cho các khu dân cư hạ lưu sông Hà Thanh.

Tin liên quan
NGỌC OAI

Từ khóa

Quy Nhơn Đông Báo SGGP Ruộng đồng Sông Hà Thanh Chống ngập UBND tỉnh Gia Lai Đăng bài Ngập úng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn