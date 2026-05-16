Vụ khu đô thị ở Gia Lai chặn dòng thoát lũ: Đầu tư 2 hệ thống tiêu thoát lũ cho hàng trăm hécta lúa

Ngày 15-5, ông Ngô Vĩnh Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Gia Lai, cho biết, UBND tỉnh Gia Lai vừa đồng ý bố trí hơn 500 triệu đồng thuê đơn vị tư vấn nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp và khu dân cư thuộc khu phố 3, khu phố 5, phường Quy Nhơn Đông.

Cửa tiêu thoát lũ khu vực 3, khu vực 5 (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) bị san lấp, bít kín

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, trong các ngày 12-5 và 13-5, Công ty TNHH Phú Gia Riverside (chủ đầu tư Khu đô thị Chợ Góc) đã huy động phương tiện, nhân lực thi công hệ thống cống tiêu lũ, chống ngập úng trước mắt cho ruộng đồng của người dân. Hệ thống dài 140m, gồm 2 cống bê tông (đường kính 1.500mm/cống) song song, tổng vốn hơn 11 tỷ đồng; kinh phí do nhà đầu tư tự thực hiện.

Trước đó, Báo SGGP ngày 12-7-2025 đăng bài “Khu đô thị chặn dòng thoát lũ”, phản ánh Khu đô thị Chợ Góc đã chặn dòng tiêu thoát lũ của hàng trăm hécta đất lúa ở khu phố 3, khu phố 5, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, khiến ruộng đồng thường xuyên ngập úng, lúa bị hư hại. Sau bài viết phản ánh, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo đầu tư 2 hệ thống tiêu thoát lũ nhằm xử lý tình trạng ngập úng vùng sản xuất nông nghiệp phường Quy Nhơn Đông, góp phần giảm ngập cho các khu dân cư hạ lưu sông Hà Thanh.

NGỌC OAI