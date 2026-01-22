Bảo Việt Nhân thọ Bình Dương ra quân 2026, quyết tâm bứt phá

Ngày 22-1, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bình Dương tổ chức Ngày hội ra quân kinh doanh năm 2026 với chủ đề “Hành trình tự hào – Vững bước vinh quang”. Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi với sự tham dự của gần 400 cán bộ quản lý, tư vấn viên...

Tập thể Bảo việt Nhân thọ Bình Dương thực hiện nghi thức xuất quân năm 2026

Năm 2025 được đánh giá là giai đoạn nhiều biến động đối với nền kinh tế và thị trường bảo hiểm nhân thọ. Ngành bảo hiểm phải thích ứng với những thay đổi mạnh về chính sách, thiên tai với nhiều đợt bão, mưa lớn đã tác động đáng kể đến đời sống người dân, trong đó có khách hàng và đội ngũ tư vấn viên của Bảo Việt Nhân thọ.

Tôn vinh Sao Việt 2025

Trong bối cảnh đó, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam khi hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 từ ngày 28-12, đạt 4.350 tỷ đồng doanh thu khai thác mới. Riêng Bảo Việt Nhân thọ Bình Dương đạt 91,9 tỷ đồng doanh thu, bảo vệ hơn 5.000 gia đình, chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 30 tỷ đồng, tiếp tục giữ vai trò trụ cột tại địa bàn.

Bước sang năm 2026 - cột mốc 30 năm đồng hành cùng người dân Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ xác định tiếp tục kiên định chiến lược phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ. Ngày hội ra quân 2026 thể hiện quyết tâm đổi mới, đoàn kết và cam kết lâu dài của Bảo Việt Nhân thọ trong việc đồng hành, bảo vệ và mang lại giá trị bền vững cho mỗi gia đình Việt Nam.

VĂN SƠN