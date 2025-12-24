Bắt nhóm đối tượng trộm và tiêu thụ chó số lượng lớn

Ngày 24-12, Công an xã Bom Bo phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành xác minh, xử lý một vụ trộm và tiêu thụ chó với số lượng khá lớn.

Trước đó, Công an xã Bom Bo nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà Vũ Quang Trung (sinh năm 1990) và Vũ Thị Huế (sinh năm 1994), cùng trú tại thôn Bom Bo, xã Bom Bo, có dấu hiệu tiêu thụ chó do các đối tượng trộm cắp đưa về.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 24-12, lực lượng công an tổ chức tuần tra mật phục và phát hiện xe ô tô hiệu Toyota Fortuner biển kiểm soát 93A di chuyển trên tuyến đường ĐT760 với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Phát hiện nhiều con chó có dấu hiệu bị bắt trộm trong xe ô tô của các đối tượng. Ảnh: CATĐN

Tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô trên, lực lượng chức năng phát hiện 7 con chó cùng nhiều tang vật phục vụ việc trộm cắp như súng điện, bình xịt hơi cay, đinh, dao, kéo. Có 4 đối tượng gồm: Vũ Quang Trung; Vũ Thị Huế; Lê Văn Phụng (sinh năm 2000, cùng trú tại thôn 5, xã Đa Kia, tỉnh Đồng Nai) và Phạm Hồng Anh (sinh năm 1983, trú thôn Tân Lực, xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai) bị bắt quả tang cùng số tang vật. Qua đấu tranh ban đầu xác định, Trung và Huế là các đối tượng tiêu thụ chó; Hồng Anh và Phụng là các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi trộm chó.

Nhiều con chó nghi bị bắt trộm được lực lượng công an phát hiện. Ảnh: CATĐN

Tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở của Trung và Huế, lực lượng công an phát hiện thêm 8 con chó. Tổng cộng, cơ quan chức năng đã thu giữ 15 con chó nghi bị trộm với trọng lượng hơn 200kg, 1 xe ô tô cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan để phục vụ điều tra.

PHÚ NGÂN