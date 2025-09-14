Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trên tàu cá

Ngày 14-9, thông tin từ Đồn Biên phòng Côn Đảo, Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 1 đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” khi đang lẩn trốn trên tàu cá đánh bắt xa bờ.

Bắt giữ đối tượng Ngô Văn Thả (ở giữa) đưa về Đồn Biên phòng Côn Đảo phục vụ điều tra

Trước đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM chỉ đạo về việc rà soát thông tin đối tượng Ngô Văn Thả (sinh năm 1988, trú tại Sóc Trăng trước đây, (nay là xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ) bị truy nã theo Quyết định số 2883/QĐTN-VPCQCSĐT ngày 6-6-2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau về tội “Cố ý gây thương tích”.

Thực hiện chỉ đạo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Côn Đảo xác định đối tượng đang lẩn trốn, làm việc trên tàu cá BV 7994 TS. Ngay lập tức, đơn vị liên hệ với chủ tàu cá, yêu cầu điều khiển tàu vào đặc khu Côn Đảo.

Sáng 12-9, tại vùng biển Vịnh Bến Đầm thuộc đặc khu Côn Đảo, Đồn Biên phòng Côn Đảo chủ trì, phối hợp Công An đặc khu Côn Đảo tiếp cận tàu cá nói trên, sau đó khống chế, bắt giữ đối tượng đưa về đồn phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Đến chiều 13-9, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã hoàn chỉnh hồ sơ và tiến hành bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

QUANG ANH