Khởi tố 5 đối tượng chạy án liên quan đến đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Ngày 24-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá thành công chuyên án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đến vụ án rửa tiền 67.000 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Đàm Hồng Hùng (sinh năm 1994, trú TPHCM) về hành vi “đưa hối lộ”; Nguyễn Tá Hiến (sinh năm 1998, trú tỉnh Hà Tĩnh); Lưu Trần Hiến (sinh năm 1986, trú tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (sinh năm 1979, trú TP Đà Nẵng) về hành vi "môi giới hối lộ"; Trần Thế Anh (sinh năm 1988, trú TP Đà Nẵng) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Hoàng Văn Dũng, Lưu Trần Hiến và Trần Thế Anh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã cấu kết chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” cho một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng, do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý.

Tuy nhiên, Trần Thế Anh đã lợi dụng lòng tin, đưa ra thông tin gian dối có thể tác động cơ quan chức năng nhằm giải quyết vụ án theo hướng có lợi, từ đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23-12, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ các đối tượng, thu giữ 1 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng. Trước chứng cứ rõ ràng, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

PHẠM NGA