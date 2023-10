Bắt đối tượng lừa góp vốn để kinh doanh vật tư y tế rồi chiếm đoạt

Dựng thông tin đang huy động vốn để kinh doanh vật tư y tế, lợi nhuận chia đều nhưng khi nhận tiền xong, Nguyễn Thị Diễm My dùng tiêu xài cá nhân, dẫn đến không có khả năng hoàn trả.

Ngày 16-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Diễm My (SN 1990, trú phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, trong thời gian ngắn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam liên tiếp nhận đơn thư tố giác tố cáo Nguyễn Thị Diễm My có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, trong năm 2022, My đưa thông tin đang huy động vốn để kinh doanh vật tư y tế, đề nghị các bị hại góp vốn để kinh doanh, lợi nhuận có được sẽ chia đều cho các bên. Sau khi nhận tiền của các bị hại, My sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng hoàn trả.

Tổng số tiền My chiếm đoạt là trên 1 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định.