Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh người yêu tử vong

Ngày 26-2, thông tin từ Viện KSND khu vực 13, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Hữu Nghị (39 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra tội "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025, Lê Hữu Nghị thuê nhà trọ tại xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) để sống chung với người yêu là chị N.T.N.C. (34 tuổi).

Đối tượng Nghị tại cơ quan công an

Khuya 21-2, Nghị về nhà trọ và kể lại vụ việc một cô gái bị người yêu đâm trọng thương vì đòi chia tay, xảy ra vào sáng cùng ngày trên địa bàn xã Hòa Thịnh. Sau câu chuyện trên, Nghị và chị C. xảy ra tranh cãi. Tức giận, Nghị dùng tay nắm đầu chị C. đập mạnh xuống nền nhà và đánh vào vùng mặt, đầu chị C. khiến nạn nhân bất tỉnh. Thấy chị C. bất tỉnh, Nghị nhờ người đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng người phụ nữ này được xác định đã tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

MAI CƯỜNG