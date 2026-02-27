Pháp luật

Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh người yêu tử vong

SGGPO

Ngày 26-2, thông tin từ Viện KSND khu vực 13, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Hữu Nghị (39 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra tội "Cố ý gây thương tích".

Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh người yêu tử vong

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025, Lê Hữu Nghị thuê nhà trọ tại xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) để sống chung với người yêu là chị N.T.N.C. (34 tuổi).

641424520_122267240348035403_3905142267259116157_n.jpg
Đối tượng Nghị tại cơ quan công an

Khuya 21-2, Nghị về nhà trọ và kể lại vụ việc một cô gái bị người yêu đâm trọng thương vì đòi chia tay, xảy ra vào sáng cùng ngày trên địa bàn xã Hòa Thịnh. Sau câu chuyện trên, Nghị và chị C. xảy ra tranh cãi. Tức giận, Nghị dùng tay nắm đầu chị C. đập mạnh xuống nền nhà và đánh vào vùng mặt, đầu chị C. khiến nạn nhân bất tỉnh. Thấy chị C. bất tỉnh, Nghị nhờ người đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng người phụ nữ này được xác định đã tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Lê Hữu Nghị KSND Hòa Thịnh Đâm trọng thương Nhà trọ Cố ý gây thương tích Người yêu Công an khởi tố bắt tạm giam mâu thuẫn người yêu tranh cãi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn