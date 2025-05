Bắt giữ nghi phạm đâm tử vong hàng xóm tại Quảng Trị

Video bắt giữ và lấy lời khai ban đầu nghi phạm Võ Thế Hùng

Chiều 22-5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, tại phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Điện Ngọc đã bắt giữ được Võ Thế Hùng (sinh năm 1982, trú tại thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Nghi phạm Võ Thế Hùng bị bắt giữ

Đây là nghi phạm gây ra vụ “Giết người” tại xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vào ngày 21-5, nhưng sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương như Báo SGGP đã thông tin.

Hiện Cơ quan Công an đang đấu tranh với đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

VĂN THẮNG