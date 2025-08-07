Bắt giữ đối tượng đột nhập nhà, khống chế phụ nữ để cướp tài sản

Theo thông tin ban đầu, sáng 6-8, Công an xã Nam Ninh Hòa tiếp nhận tin báo từ bà N. (44 tuổi) về việc chiều 5-8, một người đàn ông lạ mặt đột nhập vào nhà, khống chế và cướp của bà một nhẫn vàng cùng 750.000 đồng tiền mặt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định nghi phạm là Đ.N.D. và truy bắt.

Tại cơ quan công an, bước đầu, D. khai nhận do cần tiền sử dụng ma túy nên đã đi "dò" các khu dân cư để tìm nạn nhân.

Tối 5-8, phát hiện bà N. ở nhà một mình, D. đột nhập, dùng tay bóp cổ nạn nhân để khống chế, rồi cướp tài sản và bỏ trốn.

Chỉ trong vòng 6 giờ đồng hồ từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm.

Được biết, D. là đối tượng nghiện ma túy nặng, có hai tiền án về tội cướp tài sản.

