Bắt giữ đối tượng cưỡng đoạt 250 triệu đồng tại văn phòng đăng ký đất đai

Ngày 7-8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Quang Đạo (SN 1973, trú tại số 22 Nơ Trang Long, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Đạo bị bắt quả tang khi nhận 250 triệu đồng. Ảnh: Duy Hải

Qua điều tra, cơ quan công an xác định năm 2009, Phạm Quang Đạo mua thửa đất của ông T.V.H. (trú xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) tại xã Gào, tỉnh Gia Lai, với giá 170 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, Đạo không thực hiện được việc chuyển nhượng thửa đất này do quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định.

Đến năm 2011, Đạo viết đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng về việc cấp thửa đất trên sai quy định.

Quá trình liên hệ làm việc, Đạo được biết ông C.Đ.T. (SN 1977, trú tại tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), công tác tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Pleiku, là người được giao nhiệm vụ để xem xét, giải quyết lại vụ việc trên.

Từ năm 2024 đến nay, Đạo thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho ông T., yêu cầu ông này phải có trách nhiệm liên hệ ông H. để bồi thường thiệt hại do việc mua đất; đe dọa sẽ khởi kiện ông T. về việc làm sai thủ tục cấp đất đến cơ quan chức năng. Đạo đã yêu cầu ông T. phải đưa cho Đạo số tiền 250 triệu đồng thì sẽ cam kết không khiếu nại gì đối với thửa đất nói trên.

Khoảng 14 giờ 50 ngày 6-8-2025, Đạo đến phòng làm việc của ông T. tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Pleiku để lấy tiền.

Tại đây, Đạo viết giấy xác nhận đã nhận 250 triệu đồng của ông T. và cam kết không tiếp tục khiếu nại. Sau khi Đạo nhận số tiền trên từ ông T. và chuẩn bị ra về thì bị phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định pháp luật.

HỮU PHÚC