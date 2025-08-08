Lâm Đồng: Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng lên tới 240%/năm

Từ năm 2020 đến nay, các đối tượng ở tỉnh Lâm Đồng đã cho nhiều người vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng, lãi suất từ 120%/năm đến 240%/năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 8-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng nhằm điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Đoàn Bảy (sinh năm 1962), Lâm Thị Phước (sinh năm 1964), Nguyễn Thành Pháp (sinh năm 1994), Lâm Hán Tiến (sinh năm 1973) và Nguyễn Thị Bích Trâm (sinh năm 1994) cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, đối tượng Đoàn Bảy là người cầm đầu hoạt động cho vay lãi nặng.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài sản, tang vật liên quan vụ án. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo điều tra, vợ chồng Đoàn Bảy và Nguyễn Thành Pháp đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 10% đến 20%/tháng (tương đương 120% đến 240%/năm) và thu lãi hàng ngày. Cả 3 đối tượng trên đều trực tiếp đi đòi tiền, thu nợ của người vay; trong đó, đối tượng Nguyễn Thành Pháp vừa cho vay, vừa thu tiền cho vợ chồng Đoàn Bảy.

Ngoài ra, Lâm Hán Tiến và Nguyễn Thị Bích Trâm cũng hoạt động cho vay mang tính chất côn đồ. Vì có mối quan hệ gia đình với Đoàn Bảy, nhóm này thường giới thiệu người vay qua lại cho nhau để cùng hưởng lợi. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng yêu cầu người vay phải viết giấy mượn nợ và đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc giấy tờ liên quan tài sản để họ mang về cất giữ.

Công an Lâm Đồng bắt giữ các đối tượng. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Khi người vay không có khả năng trả nợ hoặc chậm trả lãi thì các đối tượng bắt đầu gọi điện, nhắn tin đe dọa hoặc đến nhà, nơi làm việc của người vay để gây áp lực buộc “con nợ” phải trả tiền hoặc chuyển nhượng tài sản để trừ nợ.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ hàng tỷ đồng tiền mặt; 8 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷ đồng; 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất; 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 2 giấy thế chấp nhà cùng nhiều trang sức và chứng cứ liên quan.

Bắt giữ đối tượng Lâm Hán Tiến. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Qua điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng. Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng đã chứng minh được nhiều khoản vay với lãi suất cho vay từ 10% - 20%/tháng, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

NGUYỄN TIẾN