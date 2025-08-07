Phát hiện tàu cá tàng trữ chất độc Xyanua tại Côn Đảo

Ngày 6-8, Đồn Biên phòng Côn Đảo phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11, Công an Đặc khu Côn Đảo và Phòng Cảnh sát Hình sự (PC01) – Công an TPHCM đã tổ chức cuộc họp để thống nhất hướng xử lý vụ việc tàu cá tàng trữ chất độc Xyanua trái phép.

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 29-6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực Vịnh Bến Đầm, tổ công tác Đồn Biên phòng Côn Đảo đã kiểm tra hành chính tàu cá BV 08915 TS do ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1974, trú khu 10, Côn Đảo) làm chủ.

Tàu cá BV 08915 TS khi bị kiểm tra hành chính. Ảnh: QUANG TIẾN

Quá trình kiểm tra phát hiện trên tàu có nhiều ngư cụ nghi dùng để khai thác hải sản trái phép, bao gồm: 3 chai nhựa bên trong chứa dung dịch màu đen nghi là chất độc; 2 cuộn ống nhựa và dây điện dài khoảng 100 mét/cuộn được nối liền bằng băng keo; 5 khẩu súng bắn điện, bên ngoài được quấn bằng băng keo màu đen.

Các tang vật bị lực lượng lượng chức năng thu giữ. Ảnh: QUANG TIẾN

Ngày 3-7, mẫu dung dịch sau đó được gửi giám định tại Phân viện Khoa học Hình sự (TPHCM). Kết quả giám định ngày 4-8 xác định đó là chất độc Xyanua (CN) – thuộc nhóm 6.1 trong danh mục hóa chất độc hại theo Nghị định 34/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Hành vi của ông Thắng đã đủ yếu tố cấu thành tội "Tàng trữ chất độc trái phép" theo Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ việc cho Công an Đặc khu Côn Đảo tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

THU HOÀI