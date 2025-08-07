Liên quan dự án đường ven biển ở Quảng Ngãi, khởi tố thêm 3 bị can

Ngày 7-8, Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt các quyết định và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can có liên quan vụ đấu thầu dự án

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố ông T.N.A. (26 tuổi, trú thôn Phước Thịnh, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi), là nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Mộ Đức; ông N.Đ.L. (46 tuổi, trú thôn Phước Thịnh, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi), Giám đốc Công ty T.K và ông T.V.H. (48 tuổi, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), Giám đốc Công ty G.T.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định, các bị can nêu trên đã có hành vi gian lận trong đấu thầu tại Dự án công trình đường xã tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 1 tỷ đồng.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Dự án công trình đường xã tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi.

Các quyết định khởi tố bị can nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê chuẩn.

Liên quan đến các sai phạm tại Dự án công trình đường xã tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi, đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 9 bị can, trong đó có bị can nguyên là Chủ tịch UBND xã, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

