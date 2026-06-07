Bắt nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng trước đây

Ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Chí Công, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (trước đây), hiện là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Chí Công

Ông Võ Chí Công bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra từ năm 2021 đến 2023 tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Liên quan vụ việc, cùng tội danh, cơ quan chức năng đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, gồm: ông Nguyễn Thái Đăng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (trước đây), hiện là Phó Bí thư Thường trực xã Mỹ Tú (TP Cần Thơ); ông Hồ Chí Thành, nguyên chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng, hiện công tác tại Đoàn ĐBQH và HĐND TP Cần Thơ; ông Võ Thành Luân, nguyên chuyên viên tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng, hiện là công chức tại Ban Xây dựng Đảng xã Hồ Đắc Kiện (TP Cần Thơ).

4 bị can trong vụ án xảy ra tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (trước đây)

Thông tin ban đầu, trong giai đoạn 2021-2023, 4 bị can trên đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao trong thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và nghỉ hưu để chi trái quy định.

Sau đó, các bị can lập hồ sơ, chứng từ khống nhằm quyết toán số tiền đã chi, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.

Ông Võ Chí Công sinh năm 1979, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tháng 7-2025, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật "Cảnh cáo" đối với ông Võ Chí Công, do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác. Ngày 18-7-2025, tại Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đồng ý cho thôi giữ chức Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đối với ông Võ Chí Công.

TUẤN QUANG