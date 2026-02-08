Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Đảng Dân chủ Tự do được dự báo thắng áp đảo

Tối 8-2, Japan Times đưa tin dự báo của đài NHK (Nhật Bản) cho biết, đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhiều khả năng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện với số ghế tăng đáng kể, khoảng từ 274 đến 328 ghế.

Các lãnh đạo của đảng Dân chủ Tự do tập trung tại văn phòng tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: JOHAN BROOKS

Theo Japan Times, LDP có 198 ghế trước bầu cử, và có thể giành quyền kiểm soát 2/3 Hạ viện nếu đạt tổng cộng từ 310 ghế trở lên.

Nếu đúng như dự báo, cục diện chính trị Nhật Bản có thể chứng kiến một kết quả tương tự năm 2012, khi LDP sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2009, đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện với 294 ghế. Chiến thắng đó đã trở thành bệ phóng cho gần 8 năm cầm quyền của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Thành tích tốt nhất trong quá khứ của LDP tại một cuộc bầu cử Hạ viện là vào năm 1986 với việc giành được 300 ghế.

Dự báo của NHK cũng cho rằng liên minh cầm quyền gồm LDP và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) sẽ giành từ 302 - 366 ghế, vượt xa ngưỡng siêu đa số 261 ghế; qua đó trao cho LDP và JIP lợi thế khi thông qua các dự luật then chốt.

Theo Tổng thư ký LDP Shunichi Suzuki, nếu có một chiến thắng áp đảo dành cho LDP chính là nhờ kỳ vọng cao của công chúng đối với bà Takaichi. “Công chúng kỳ vọng mạnh mẽ vào các chính sách mà bà Takaichi dự định thúc đẩy, cụ thể là chính sách tài khóa có trách nhiệm và chủ động, cũng như việc tăng cường năng lực quốc phòng và ngoại giao của Nhật Bản” ông Suzuki nói.

Theo Japan Times, bà Sanae Takaichi dự kiến sẽ được tái xác nhận làm Thủ tướng Nhật Bản vào ngày 18-2 tại Quốc hội.

Tin liên quan Nhật Bản: Cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Hạ viện

MINH CHÂU