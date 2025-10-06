Sáng 6-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên khai mạc.

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng diễn ra trong khí thế cách mạng đang dâng cao; lòng tin của nhân dân ngày càng được củng cố khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 9 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhìn chung vận hành thông suốt; dịch vụ công tiếp tục được cải thiện theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

7 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị ban hành trong 1 năm qua đã và đang mở đường cho những bước đi thiết thực, vững chắc, phục vụ mục tiêu giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống thực của nhân dân và hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, nhân dân mong đợi.

Các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh về một số điểm trọng tâm để hội nghị tập trung thảo luận: công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; dự thảo các văn kiện Đại hội XIV; nhóm vấn đề kinh tế - xã hội.

Về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, đến ngày 20-8-2025, đã có 100% các cấp ủy, tổ chức đảng giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV và gửi kết quả về Tiểu ban Nhân sự. Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức đảng và ý kiến thẩm định, thẩm tra, rà soát, kết luận bổ sung của các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá toàn diện và thống nhất danh sách và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và tham gia lần đầu).

Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại hội nghị này, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV và tiến hành lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo quy định.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, đây là công việc “đặc biệt hệ trọng”, “then chốt của then chốt”, là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khi lựa chọn giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng và các quy định liên quan; phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; cân đối, hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; trong đó đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm cơ sở, thước đo trong lựa chọn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về dự thảo các văn kiện Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tại hội nghị lần này cần tập trung vào 5 nội dung:

1. Khẳng định vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” như lời Bác dạy; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống;

2. Những vấn đề như lý luận về đường lối đổi mới; tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp phân quyền; bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên;

3. Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, xác định đây là nội dung trung tâm của mô hình phát triển đất nước; tiếp tục hoàn thiện mô hình nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước; xác định rõ hơn vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước; coi phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế;

4. Những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ 40 năm đổi mới;

5. Bổ sung nội dung cho định hướng tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, tư duy hạch toán hiệu quả trong phát triển đất nước.

Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về nhóm vấn đề kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các đồng chí dự hội nghị tập trung thảo luận vào 6 trọng tâm:

1. Giữ ổn định vĩ mô: điều hành tài khóa - tiền tệ linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng, củng cố niềm tin thị trường;

2. Thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng: đầu tư - tiêu dùng - xuất khẩu, tạo không gian mới từ liên kết vùng và đô thị hóa chất lượng cao;

3. Chuyển đổi số - chuyển đổi xanh: đưa dữ liệu thành tài nguyên, kinh tế số thành động cơ; năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn thành chân kiềng bền vững;

4. Nâng năng suất - chất lượng - tiêu chuẩn: thúc đẩy KH-CN, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; nâng chuỗi giá trị và nội địa hóa;

5. Phát triển thị trường vốn, lao động, KH-CN, bất động sản theo hướng an toàn - minh bạch - hiệu quả;

6. Triển khai mạnh mẽ, quyết liệt chương trình phát triển 11 công nghệ chiến lược đã được nêu ra trong Nghị quyết 57 để tăng cường tính tự chủ về KH-CN.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự kiến hội nghị sẽ làm việc đến ngày 8-10.

TRẦN BÌNH