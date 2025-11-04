Bệnh viện Bạch Mai hợp tác toàn diện với FPT xây dựng bệnh viện thông minh

Tối 4-11, tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và Tập đoàn FPT đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện về chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ, đặc biệt là ứng dụng AI trong khám, chữa bệnh và quản trị bệnh viện.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác toàn diện, tập trung vào 4 lĩnh vực trọng tâm gồm: chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ trong chăm sóc và khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và phát triển nhân lực y tế.

Trong đó, lĩnh vực ưu tiên hàng đầu là chuyển đổi số toàn diện bệnh viện, Tập đoàn FPT sẽ tư vấn chiến lược tổng thể, xây dựng các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho Bệnh viện Bạch Mai, hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh. Đồng thời, hai bên xây dựng kho dữ liệu lâm sàng tập trung và kho dữ liệu mở phục vụ nghiên cứu khoa học, từ đó ứng dụng AI trong hỗ trợ bác sĩ ra quyết định và phục vụ nghiên cứu khoa học.

Hai bên cũng triển khai trục tích hợp dữ liệu, liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia và tổ chức y tế quốc tế; đồng thời triển khai Telemedicine phục vụ hội chẩn, tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa; đào tạo, sinh hoạt khoa học trực tuyến.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và Tập đoàn FPT ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Đồng thời, FPT và Bệnh viện Bạch Mai sẽ hợp tác phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ trong chăm sóc và khám, chữa bệnh, như: ứng dụng AI trong chăm sóc, dự báo nhu cầu bệnh nhân, hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, siêu âm, nội soi, hỗ trợ bác sĩ ra quyết định lâm sàng. Đồng thời, AI sẽ hỗ trợ phân bổ nguồn lực hiệu quả, quản lý chuỗi cung ứng y tế, dự báo nhu cầu vật tư, thuốc men, thiết bị tiêu hao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện...

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại sự kiện

Tại lễ ký kết, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT nhấn mạnh, FPT mong muốn đồng hành cùng Bệnh viện Bạch Mai trong hành trình làm chủ công nghệ, xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, phát triển các nền tảng AI phục vụ y tế Việt Nam.

Trong khi đó, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, chúng tôi mong muốn Bệnh viện Bạch Mai sẽ trở thành bệnh viện thông minh, trong đó AI và công nghệ số được ứng dụng không chỉ trong chẩn đoán, điều trị, quản trị bệnh viện, mà còn hướng tới tự động hóa toàn diện. Đồng thời đặt mục tiêu kết nối dữ liệu y tế quốc gia, xây dựng hồ sơ sức khỏe số cho mọi người dân, tạo nền tảng cho nghiên cứu và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

KHÁNH NGUYỄN