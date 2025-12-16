Bệnh viện Bạch Mai đưa vào vận hành 1.500 thiết bị y tế thế hệ mới

Các hệ thống thiết bị được đưa vào vận hành lần này tập trung cho những lĩnh vực mũi nhọn như: chẩn đoán hình ảnh siêu phân giải, xạ trị ung thư chính xác cao, gây mê hồi sức thông minh, xét nghiệm - giải trình tự gene.

Ngày 16-12, Bệnh viện Bạch Mai khai trương, đưa vào vận hành đồng bộ hơn 1.500 thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến hàng đầu thế giới.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà khẳng định việc đưa hơn 1.500 trang thiết bị y tế thế hệ mới vào vận hành không chỉ nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, quan trọng hơn là mở ra cơ hội để người dân được tiếp cận sớm với các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại Việt Nam, góp phần giảm tải cho hệ thống y tế, giảm chi phí cho người bệnh, hạn chế tình trạng người dân phải ra nước ngoài điều trị.

Bệnh viện Bạch Mai đưa vào sử dụng nhiều thiết bị y tế hiện đại để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà đề nghị Bệnh viện Bạch Mai tập trung khai thác và sử dụng hiệu quả, an toàn hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, gắn với nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả điều trị. Tiếp tục phát huy vai trò bệnh viện tuyến cuối, trung tâm chuyên sâu, đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới, góp phần nâng cao năng lực chung của toàn hệ thống y tế.

Theo PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, từ nguồn ngân sách đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, Bệnh viện Bạch Mai thực hiện đấu thầu mua sắm được hơn 1.500 thiết bị y tế. Các hệ thống thiết bị được đưa vào vận hành lần này tập trung cho những lĩnh vực mũi nhọn như: chẩn đoán hình ảnh siêu phân giải, xạ trị ung thư chính xác cao, gây mê hồi sức thông minh, xét nghiệm - giải trình tự gene. Nổi bật là hệ thống CT đếm photon thế hệ mới NAEOTOM Alpha cho phép chụp với độ phân giải siêu cao, giảm mạnh liều tia và lượng thuốc cản quang, nâng cao mức độ an toàn cho người bệnh; hệ thống xạ trị gia tốc và SPECT/SPECT-CT giúp “nhắm trúng đích” khối u, hạn chế tối đa tổn thương mô lành...

KHÁNH NGUYỄN