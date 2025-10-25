AI trong y tế vẫn còn nhiều thách thức

“Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được áp dụng rộng rãi trong tim mạch lâm sàng, đặc biệt trong chẩn đoán, tiên lượng và hỗ trợ ra quyết định điều trị. Tuy nhiên, việc áp dụng AI trong thực hành nội khoa còn hạn chế bởi tính minh bạch, độ tin cậy và các vấn đề đạo đức”.

Đó là thông tin được ThS-BS Đoàn Thị Thanh Nguyệt, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chia sẻ tại Hội nghị khoa học bệnh viện với chủ đề “Tiếp cận toàn diện và công nghệ mới trong y học hiện đại” tổ chức vào ngày 25-10.

Theo ThS-BS Đoàn Thị Thanh Nguyệt, AI đã chứng minh tiềm năng nổi bật trong nhiều lĩnh vực tim mạch. Trong suy tim, hệ thống học sâu PanEcho cho phép tự động đo phân suất tống máu và phát hiện bệnh van tim với độ chính xác tương đương chuyên gia. Thuật toán điện tâm đồ AI (AI ECG) của Mayo Clinic phát hiện rối loạn chức năng thất trái không triệu chứng từ ECG một chuyển đạo, mở ra khả năng sàng lọc suy tim từ xa.

Bác sĩ chuẩn bị chụp MRI cho người bệnh

Trong bệnh động mạch vành, phương pháp chẩn đoán bệnh tim mạch vành bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (Cleerly ISCHEMIA) được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ - FDA phê duyệt có thể định lượng mảng xơ vữa và dự đoán thiếu máu cục bộ cơ tim. Trong cấp cứu, hệ thống RAPIDx AI hỗ trợ xử trí đau ngực giúp tăng tuân thủ hướng dẫn điều trị. AI cũng cải thiện phát hiện rung nhĩ tiềm ẩn qua ECG thường quy hoặc thiết bị đeo (Apple Watch, AliveCor). Bên cạnh đó, trong tăng huyết áp, mô hình học máy cho phép phát hiện tăng huyết áp ẩn giấu, tăng huyết áp thứ phát, dự báo biến cố tim mạch và xác định nhóm bệnh nhân hưởng lợi từ điều trị tích cực...

Tuy nhiên, thách thức khi áp dụng AI là các rào cản chính như: lệch dữ liệu, thiếu bằng chứng, khả năng giải thích hạn chế và chưa có khung pháp lý rõ ràng. Ngoài ra, việc quá phụ thuộc vào AI có thể làm suy giảm kỹ năng lâm sàng của bác sĩ, trong khi vấn đề bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư của người bệnh vẫn là thách thức đáng kể.

“AI đang hướng đến mô hình học đa phương thức kết hợp ECG, hình ảnh và dữ liệu di truyền để dự đoán nguy cơ tim mạch chính xác hơn. Các thiết bị được FDA phê duyệt, công cụ chăm sóc sức khỏe từ xa và bản sao kỹ thuật số mô phỏng người bệnh hứa hẹn mở rộng ứng dụng trong thực hành nội khoa”, ThS-BS Đoàn Thị Thanh Nguyệt thông tin.

Cũng tại hội nghị, BS-CK1 Cao Hùng Phong, Trưởng Đơn vị Nội soi Tiêu hóa cho biết, AI có thể giúp phát hiện sớm các tổn thương nhỏ, polyp hoặc ung thư giai đoạn đầu mà mắt người có thể bỏ sót. Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, AI còn hỗ trợ phân loại bản chất tổn thương, giúp bác sĩ đưa ra quyết định điều trị chính xác. Ngoài ra, AI cũng góp phần chuẩn hóa quy trình nội soi, cải thiện chất lượng hình ảnh, rút ngắn thời gian thủ thuật và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trẻ.

Còn theo anh Nguyễn Hữu Thịnh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, công nghệ AI tự động sẽ phân tích hình ảnh CT, tìm kiếm và định lượng nốt phổi với độ chính xác cao, đồng thời hỗ trợ phân loại theo chuẩn Lung‑RADS (hệ thống sàng lọc ung thư phổi) giúp đưa ra đánh giá giai đoạn rõ ràng và nhất quán. Với khả năng so sánh trực tiếp hình ảnh từ các lần chụp trước và sau, phần mềm không chỉ cho phép theo dõi sự thay đổi kích thước hay hình thái mà còn tự động cập nhật tốc độ phát triển và chỉ số tăng trưởng, giúp bác sĩ tiết kiệm thời gian, nâng cao độ tin cậy và tập trung hơn vào quyết định lâm sàng.

Hội nghị khoa học thường niên bệnh viện năm 2025 với chủ đề “Tiếp cận toàn diện và công nghệ mới trong y học hiện đại” có sự báo cáo của 31 đề tài nghiên cứu chuyên sâu, bao quát nhiều lĩnh vực trọng yếu như tim mạch, tiêu hóa, nội soi, chấn thương chỉnh hình - cột sống, nội thần kinh - đột quỵ, chẩn đoán hình ảnh, ung bướu, hồi sức tích cực, tiết niệu, dinh dưỡng, điều dưỡng… Theo BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, hội nghị mang đến góc nhìn khoa học đa chiều, là kết quả của quá trình ứng dụng kiến thức y khoa và công nghệ hiện đại trong hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện.

THÀNH SƠN