Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm

Chiều 15-12, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh, ngay sau khi xảy ra vụ việc hơn 100 người nghi ngộ độc do ăn bánh mì .

Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương chỉ đạo tổ chức điều tra, xử lý, lấy mẫu kiểm nghiệm tìm nguyên nhân gây ra sự việc nghi ngộ độc.

Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 16-12.

Các sở, ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, các chợ trên địa bàn, nhà ăn tập thể...

Xử lý nghiêm vi phạm, kiên quyết đình chỉ hoạt động cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn, thực phẩm có nguy cơ gây ngộ độc.

Như báo SGGP thông tin, đến thời điểm hiện tại, các bệnh viện ở Quảng Ngãi đã tiếp nhận 105 trường hợp nhập viện với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói, sốt cao và đau đầu, nghi ngộ độc do ăn bánh mì của cơ sở H.V.

Qua kiểm tra, chủ cơ sở bánh mì H.V chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu. Ngoài ra, không có giấy khám sức khỏe, xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên tham gia chế biến, kinh doanh.

Liên quan vụ việc này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu khẩn trương điều tra.

NGUYỄN TRANG