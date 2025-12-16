Xây dựng hệ sinh thái toàn diện cho chuyển đổi số y tế

AstraZeneca và Đại học Bách khoa Hà Nội vừa ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo y tế tại Viện Nghiên cứu và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE).

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình "Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế" do Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức.

Trung tâm được thành lập nhằm đẩy mạnh đổi mới sáng tạo y tế dựa trên AI và thúc đẩy khả năng tiếp cận công bằng các giải pháp y tế tiên tiến trên khắp Việt Nam.

Theo ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sáng tạo y tế là thành viên của mạng lưới A.Catalyst (với 20 trung tâm trên toàn cầu) - một hệ sinh thái mạnh kết nối các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, chính phủ và các tổ chức y tế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo mang lại những hiệu quả và lợi ích thiết thực.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo y tế tại AI4LIFE thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội

Nhiệm vụ toàn diện của trung tâm bao gồm: trao đổi tri thức thông qua hợp tác quốc tế; cố vấn và đào tạo; hỗ trợ thương mại hóa các ý tưởng, giải pháp đổi mới sáng tạo trong y tế và đổi mới số hóa...

Trung tâm sẽ nghiên cứu và phát triển giải pháp AI phù hợp với các ưu tiên y tế của Việt Nam, đồng thời kết nối với các tổ chức quốc tế để triển khai các chương trình nghiên cứu chung và hỗ trợ thương mại hóa.

PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, sự ra đời của Trung tâm Đổi mới sáng tạo y tế kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái - nơi những thành tựu nghiên cứu xuất sắc của nhà trường về AI và công nghệ được ứng dụng trực tiếp để giải quyết các thách thức y tế của Việt Nam.

MINH NAM